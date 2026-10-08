Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Đúng 12h45 ngày 8/10, chuyên cơ chở Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thu-tuong-le-minh-hung-tham-chinh-thuc-cong-hoa-dan-chu-nhan-dan-lao-10433186.html