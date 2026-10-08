Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Ngày 8/10, Hội nghị trù bị cấp Bộ trưởng trước thềm Hội nghị lần thứ 31 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại Nadi, Fiji, đã kết thúc với nhiều cam kết về hành động khí hậu thiết thực.