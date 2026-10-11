Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Campuchia: Củng cố tin cậy, nâng tầm hợp tác

Các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện, tăng cường liên kết kinh tế và giao lưu nhân dân, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2027).

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, sáng 10/10. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội đàm với Thủ tướng Hun Manet; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Hun Sen; chào Quốc vương Norodom Sihamoni; thăm Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đồng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026; tiếp lãnh đạo và các thanh niên tiêu biểu của Liên hiệp thanh niên Campuchia; thăm công ty Angkormilk cùng cộng đồng và cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia.

Củng cố nền tảng chính trị, tăng cường tin cậy và phối hợp chiến lược

Tại cuộc hội đàm ở Cung Hòa bình, Thủ tướng Hun Manet nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Campuchia, bày tỏ trân trọng và biết ơn sự hỗ trợ to lớn, kịp thời của Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển Campuchia hiện nay.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, đặc biệt là nỗ lực cải cách bộ máy hành chính và thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, Thủ tướng Hun Manet tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045.

Về phần mình, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo, Chính phủ và nhân dân Campuchia; gửi lời chúc mừng nhân dịp Lễ Pchum Ben tới lãnh đạo và nhân dân nước Chùa Tháp. Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia được vun đắp bằng sự hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ, là tài sản vô giá của hai dân tộc, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Thủ tướng hai nước nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương và triển khai đầy đủ những thỏa thuận đã đạt được, đồng thời coi hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng, tái khẳng định nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, làm phương hại đến an ninh và lợi ích của nước kia; nhất trí tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trực tuyến.

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng hai nước đã chứng kiến lễ trao 6 văn kiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực an ninh, phòng, chống ma túy, thương mại, văn hóa, giáo dục và đào tạo, góp phần cụ thể hóa các định hướng hợp tác đã thống nhất.

Đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp là một trọng tâm của chuyến thăm. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026 với sự tham dự của khoảng 300 doanh nghiệp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận định hai nền kinh tế có tính bổ trợ rất cao. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 11,4 tỷ USD, tăng hơn 12%; 8 tháng đầu năm 2026 đạt gần 8,7 tỷ USD. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và lớn thứ ba trên thế giới.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất tăng cường kết nối thể chế, chính sách; đơn giản hóa thủ tục đầu tư, đất đai, xuất nhập cảnh, hải quan và kiểm dịch; duy trì đối thoại định kỳ giữa Chính phủ và doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Hai nước cần ưu tiên kết nối hạ tầng, nâng cấp cửa khẩu, chợ biên giới và trung tâm logistics; đẩy nhanh tiến độ tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh, đồng thời thúc đẩy mô hình “một cửa, một lần dừng” tại các cặp cửa khẩu chính nhằm rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí vận tải.

Một định hướng quan trọng khác là phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp và công nghiệp chế biến, chuyển từ trao đổi nguyên liệu thô sang hợp tác đầu tư vùng nguyên liệu, chế biến sâu, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Hai bên cũng thúc đẩy thanh toán bằng đồng nội tệ, thanh toán QR xuyên biên giới và mở rộng hợp tác trong chuyển đổi số, thương mại điện tử, năng lượng tái tạo, du lịch và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về phần mình, Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao đóng góp của các nhà đầu tư Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế Campuchia trong hơn ba thập kỷ qua, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ kết nối giao thông sang kết nối sản xuất. Theo đó, hành lang Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh cần được phát triển thành hành lang kinh tế, gắn kết các nhà máy, khu công nghiệp, khu kinh tế, hệ thống logistics và thị trường hai nước.

Thăm nhà máy sữa Angkormilk của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội Campuchia và thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước.

Phát huy các kênh đối ngoại, thúc đẩy hợp tác toàn diện

Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary, hai bên khẳng định coi trọng việc duy trì, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp giữa Quốc hội hai nước, phát huy vai trò của kênh hợp tác nghị viện trong hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận song phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, chiều 9/10. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong cuộc hội kiến với Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác trên tất cả các kênh, trong đó có cuộc gặp hai Đảng. Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và CPP được xác định là nền tảng chính trị quan trọng, định hướng hợp tác giữa hai nước.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy kết nối kinh tế, phát triển cửa khẩu và hạ tầng biên giới, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; mở rộng hợp tác trong chế biến nông sản, nuôi trồng thủy sản, năng lượng sạch và logistics. Hợp tác quốc phòng - an ninh, quản lý biên giới và phối hợp giữa các địa phương giáp biên tiếp tục được chú trọng.

Về cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chủ tịch Hun Sen tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn liên quan đến quốc tịch và giấy tờ pháp lý, tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống, hòa nhập với sở tại và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước; đồng thời quan tâm, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia Hun Many. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại buổi tiếp Phó Thủ tướng Hun Many, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia và đại diện một số thanh niên ưu tú của hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác, giao lưu thanh niên. Thủ tướng mong rằng các thế hệ thanh niên Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát huy vai trò đặc biệt của mình, không chỉ là cầu nối hữu nghị, mà còn là lực lượng góp phần định hình nhận thức xã hội, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước và là “hạt nhân” lan tỏa giá trị của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của Campuchia.

Trong cuộc gặp cộng đồng và cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo mới của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tướng nêu rõ: kiều bào không chỉ là bộ phận không thể tách rời của dân tộc, mà còn là nguồn lực chiến lược góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Chia sẻ những khó khăn của người gốc Việt tại Campuchia, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán đề nghị phía Campuchia quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con an cư lạc nghiệp.