Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Campuchia

Chiều 9/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Hun Manet từ ngày 9 đến 10/10.

Sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Cung Hòa Bình do Thủ tướng Hun Manet chủ trì, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Nguồn: VTV