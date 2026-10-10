Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Campuchia làm sâu sắc thêm tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước

Thủ tướng Lê Minh Hưng chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chào Quốc vương Norodom Sihamoni và Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Samdech Hun Sen và Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary, đồng thời tiến hành hội đàm với Thủ tướng Samdech Hun Manet. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam.

Hai Thủ tướng đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn và thân mật về nhiều vấn đề, bao gồm thương mại, đầu tư, năng lượng, quốc phòng - an ninh, công tác biên giới, kết nối, giáo dục, du lịch, y tế và các lĩnh vực cùng quan tâm khác. Hai bên cũng trao đổi ý kiến về các diễn biến ở khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Hun Manet đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Về hợp tác chính trị, hai Thủ tướng tái khẳng định lập trường nhất quán trong việc coi trọng đặc biệt mối quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện và ổn định lâu dài giữa Campuchia và Việt Nam; cam kết hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau vì sự phát triển, hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì trao đổi và tiếp xúc thường xuyên giữa các cơ quan lập pháp và hành pháp ở mọi cấp.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị lâu đời và quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Các nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh, bao gồm hợp tác giữa các lực lượng vũ trang, đặc biệt là trong công tác nâng cao năng lực; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Về thương mại, đầu tư và kết nối, các nhà lãnh đạo hoan nghênh đà tăng trưởng liên tục của kim ngạch thương mại song phương; nhất trí tiếp tục thúc đẩy đầu tư và tạo thuận lợi cho thương mại qua biên giới, hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch 20 tỷ USD trong những năm tới. Hai bên cũng thống nhất đẩy nhanh việc đưa cửa khẩu quốc tế Meun Chey - Tân Nam vào các hiệp định liên quan về quá cảnh hàng hóa và vận tải đường bộ, cũng như đẩy nhanh tiến độ kết nối tuyến cao tốc Phnom Penh - Bavet và Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài nhằm tăng cường kết nối và logistics qua biên giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Về lĩnh vực giáo dục, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng hợp tác giáo dục và đào tạo như một trụ cột then chốt trong kết nối giao lưu nhân dân và tình hữu nghị lâu dài. Hai bên cam kết thực hiện các chương trình học bổng và nâng cao năng lực phù hợp với Hiệp định hợp tác giáo dục mới được ký kết. Thủ tướng Samdech Hun Manet đánh giá cao sự hỗ trợ của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, bao gồm dự án Trường Hữu nghị Campuchia - Việt Nam tại quận Dangkor, Phnom Penh - công trình thể hiện tinh thần hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Hai bên cũng hoan nghênh việc tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là nghiên cứu và phát triển, công nghệ số, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, năng lượng, nông nghiệp và chế biến nông sản, công nghệ thông tin - truyền thông và kinh tế số, nhằm tăng cường tính bổ trợ lẫn nhau và hướng tới sự thịnh vượng chung.

Trong chuyến thăm này, nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực như giáo dục, thương mại, quốc phòng và an ninh đã được ký kết. Hai Thủ tướng cũng đã có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng cam kết ủng hộ và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đồng thời khẳng định sự vững chắc của quan hệ Việt Nam-Campuchia trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có nhiều biến động.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về việc quản lý, bảo vệ và phát huy Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng tái khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với việc Campuchia đăng cai Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh vào tháng 11 tới, gửi lời chúc mừng tới Campuchia và bày tỏ tin tưởng nước này sẽ tổ chức thành công hội nghị. Thủ tướng Samdech Hun Manet bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự ủng hộ kiên định của Việt Nam đối với việc Campuchia đăng cai sự kiện quốc tế quan trọng này. Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Thủ tướng Samdech Hun Manet, ban lãnh đạo và nhân dân Campuchia vì sự đón tiếp nồng hậu dành cho đoàn đại biểu Việt Nam.