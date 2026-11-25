Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm các nạn nhân trong vụ nổ cửa hàng ăn uống. Ảnh: VGP.

Cùng đi với Thủ tướng có Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Vụ nổ sáng cùng ngày đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tính đến 13h ngày 24/11 có 16 nạn nhân, trong đó: 6 nạn nhân tử vong, 10 trường hợp được cấp cứu, điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (4 trường hợp), Bệnh viện đa khoa Đống Đa (2 trường hợp) và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (4 trường hợp).

Thủ tướng Lê Minh Hưng động viên gia đình các nạn nhân. Ảnh: VGP.

Tại các bệnh viện, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các nạn nhân và thân nhân gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe. Thủ tướng chia sẻ với những mất mát, đau thương mà các gia đình có người thân tử vong trong vụ việc phải gánh chịu.

Nghe báo cáo nhanh từ lãnh đạo hai bệnh viện về tình hình cấp cứu, điều trị cho các ca bệnh nặng, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ đã kích hoạt quy trình cấp cứu kịp thời ngay sau khi sự cố xảy ra.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nghe báo cáo nhanh về tình hình cấp cứu, điều trị cho các ca bệnh nặng. Ảnh: VGP.

Thủ tướng đề nghị các cơ sở y tế tập trung cao nhất nguồn lực, nhân lực, trang thiết bị và thuốc men, tích cực cứu chữa, chăm sóc các nạn nhân; ưu tiên những trường hợp bị thương nặng, bảo đảm các điều kiện điều trị tốt nhất, hạn chế thấp nhất những tổn thất về người và di chứng do vụ việc gây ra.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Công điện số 75/CĐ-TTg ngày 24/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội cùng chính quyền địa phương tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời gia đình các nạn nhân. Ảnh: VGP.

TP Hà Nội cùng chính quyền địa phương tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần đối với gia đình có người tử vong và người bị thương; đồng thời rà soát, gia cố các công trình lân cận bị ảnh hưởng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân trong khu vực.

Trước đó, chiều 24/11, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Công điện số 75 của Thủ tướng Chính phủ về vụ nổ cửa hàng ăn uống tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa (TP Hà Nội), giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương như sau:

Bộ Công an và UBND TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ nổ tại hiện trường; có giải pháp phù hợp chống đổ, sập các công trình bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo điều kiện tốt nhất để gia đình người bị nạn sớm ổn định cuộc sống.

UBND TP Hà Nội phối hợp Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP Hà Nội tạo mọi điều kiện tốt nhất cứu chữa các nạn nhân của vụ nổ.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng kết hợp kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống cháy, nổ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Thu Thảo