Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm các nạn nhân trong vụ nổ cửa hàng ăn uống - Ảnh: CP

Cùng đi với Thủ tướng có Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Vụ nổ sáng cùng ngày đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tính đến 13h00 ngày 24/11 có 16 nạn nhân, trong đó: 6 nạn nhân tử vong, 10 trường hợp được cấp cứu, điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (4 trường hợp), Bệnh viện đa khoa Đống Đa (2 trường hợp) và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (4 trường hợp).

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn; ân cần thăm hỏi những người bị thương đang điều trị tại các bệnh viện; đề nghị các cơ sở y tế, đội ngũ y bác sĩ tạo mọi điều kiện tốt nhất cứu chữa các nạn nhân. Ông yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Công điện số 75/CĐ-TTg ngày 24/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ nổ…

Được biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội và các bệnh viện khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường cấp cứu, vận chuyển và phân loại nạn nhân về các cơ sở y tế để tiếp tục điều trị.

Để bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị kịp thời, hiệu quả, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong và di chứng, các bệnh viện huy động, tập trung tối đa nguồn lực, bao gồm nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, trang thiết bị và phương tiện phục vụ công tác cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật và điều trị.

Các bệnh viện bố trí đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn, tay nghề cao trực tiếp tham gia cấp cứu, điều trị; tổ chức hội chẩn toàn viện, liên khoa, liên viện đối với những trường hợp nặng, nguy kịch, đa chấn thương. Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, các bệnh viện chủ động đề nghị hỗ trợ từ tuyến trên và bệnh viện chuyên khoa đầu ngành.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm các nạn nhân trong vụ nổ cửa hàng ăn uống - Ảnh: CP

Thủ tướng Lê Minh Hưng động viên gia đình các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - Ảnh: CP

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cơ sở y tế, đội ngũ y bác sĩ tạo mọi điều kiện tốt nhất cứu chữa các nạn nhân - Ảnh: CP