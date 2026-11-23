Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính ở Hội trường Nhà văn hóa Xứ Đông, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng, kết nối trực tuyến tới 114 điểm cầu xã, phường, đặc khu.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn về những ý kiến rất trách nhiệm, rất tâm huyết, rất sâu sắc và phản ánh đúng thực tiễn tại hội nghị, trong đó có những kiến nghị không chỉ đề cập tới các vấn đề phát triển của TP Hải Phòng mà cả những vấn đề phát triển chung của đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị.

Thủ tướng cho biết, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI được tiến hành ngay sau Hội nghị Trung ương 4 với trọng tâm là công tác lập pháp, cụ thể hóa các chiến lược, chính sách của Đảng, giải quyết, xử lý những vấn đề thực tiễn cấp bách và tập trung làm sao để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, hướng tới một mục tiêu xuyên suốt là phát triển để phục vụ nhân dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Về kết quả Kỳ họp thứ hai vừa qua, theo Thủ tướng, việc xây dựng thể chế đã đảm bảo được tính thống nhất của hệ thống chính sách, tạo chuyển biến rõ ràng trong môi trường phát triển và chất lượng phục vụ với trọng tâm là giải phóng, khơi thông nguồn lực, triệt để tháo gỡ các điểm nghẽn và cuối cùng mục đích quan trọng nhất là hoàn thiện thể chế để kiến tạo trong giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu, thách thức đặt ra rất cao đối với Quốc hội và Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tại hội nghị.

Về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng cho biết, Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật, qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở. Cùng với đó, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng gây áp lực lớn lên giá cả, Chính phủ đã điều hành quyết liệt, linh hoạt các chính sách để ổn định giá trị đồng tiền và kiểm soát lạm phát.

Chính phủ cũng đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực y tế cơ sở, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân; triển khai chính sách miễn học phí, thống nhất một bộ sách giáo khoa và đẩy mạnh đầu tư xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền cũng như các địa bàn khó khăn. Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại được bảo đảm; vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam được tăng cường rất mạnh mẽ; lòng tin chiến lược với rất nhiều đối tác được củng cố, tạo dựng cục diện hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Thủ tướng khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo toàn diện của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng với sự điều hành giám sát của Quốc hội và sự vào cuộc một cách quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cũng đã quán triệt và tổ chức thực tiễn đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo để đưa từ chủ trương sang hành động và có kết quả cụ thể với những kết quả quan trọng và khá toàn diện, từng bước củng cố được nền tảng vững chắc cho tăng trưởng cho cả nhiệm kỳ.

Đề cập tới nhiệm vụ trong năm 2027 có ý nghĩa bản lề, tạo đà, thế và lực thực hiện mục tiêu cả nhiệm kỳ, Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tập trung huy động đầy đủ các nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, thông qua đẩy mạnh đầu tư công, thu ngân sách, phát hành trái phiếu, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, phát triển các thị trường vốn, chứng khoán, thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và phát huy các trung tâm tài chính quốc tế. Đồng thời, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực; xây dựng kịch bản tăng trưởng từ sớm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương, thường xuyên cập nhật, điều chỉnh theo diễn biến tình hình.

Chính phủ sẽ ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng, vật liệu, điện tử, bán dẫn; thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến, tiêu thụ và mở rộng thị trường; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Cùng với thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các nguồn cung thiết yếu, gắn phát triển kinh tế với an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với Hải Phòng, Thủ tướng đánh giá thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của cả nước; đề nghị Hải Phòng tiếp tục có giải pháp quyết liệt hoàn thành, phấn đấu vượt các mục tiêu tăng trưởng, xuất khẩu, thu ngân sách, đầu tư công, phát triển công nghiệp và doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là các dự án có đóng góp lớn; đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm, phát triển hạ tầng liên vùng, cảng biển, sân bay, logistics, tăng cường kết nối giữa khu vực Hải Phòng và Hải Dương trước đây; phát triển công nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng trong nước, thúc đẩy doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi; quan tâm đầu tư các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, nhà ở xã hội, nhà ở cho người lao động, góp phần bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của cử tri, Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, bảo đảm tiến độ, kết quả cụ thể và thông tin lại với cử tri thông qua Đoàn đại biểu Quốc hội. Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bố trí nguồn lực, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện, ban hành đồng bộ các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đất đai, nhà ở, đầu tư, ngân sách, phát triển doanh nghiệp và điện lực.

Thủ tướng tin tưởng, trong thời gian tới với hệ thống các quy định pháp luật đã được Quốc hội và Chính phủ ban hành, các bộ, ngành, các địa phương, trong đó có TP Hải Phòng, sẽ tiếp tục triển khai để thực hiện một cách tốt hơn các mục tiêu phát triển; mong cử tri Hải Phòng tiếp tục đóng góp ý kiến tâm huyết và trách nhiệm để xử lý những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển của đất nước cũng như của thành phố.