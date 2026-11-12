Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước phải bảo đảm đời sống nhân dân

Chiều 12/11/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chiều 12/11, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã báo cáo, làm rõ một số vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Năm 2027 cần huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 36 - 38% GDP

Đề cập đến công tác điều hành kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Chính phủ xác định kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành, tạo cơ sở thúc đẩy tăng trưởng cao, nhanh và bền vững.

Theo Thủ tướng, tăng trưởng kinh tế và phát triển đất nước phải thực sự mang tính bao trùm, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Thời gian qua, Chính phủ đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm chi phí đầu vào, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến người dân và doanh nghiệp. Trong đó, tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế; giảm 2% giá điện sau nhiều năm giá điện chủ yếu tăng; triển khai hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong giai đoạn 2026 - 2027.

Với các chính sách miễn, giảm thuế, ngân sách nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 256,7 nghìn tỷ đồng trong năm 2026. Cùng với chính sách tài khóa, Chính phủ đã điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định tỷ giá, góp phần ổn định giá trị đồng tiền và sức mua của người dân.

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trên cơ sở kết luận của Trung ương và nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Chính phủ sẽ khẩn trương ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2027, xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể gắn với thời hạn hoàn thành và cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nhấn mạnh yêu cầu huy động nguồn lực cho tăng trưởng, Thủ tướng cho biết, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, năm 2027 cần huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 36 - 38% GDP, tương đương 6 - 6,4 triệu tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, chiếm 27 - 29% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Để huy động đủ nguồn lực, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, bố trí chi đầu tư công; phát hành các loại hình trái phiếu, huy động vốn ODA và các nguồn tín dụng; tăng đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, đồng thời đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Đồng thời, phát triển thị trường vốn trung và dài hạn hiện đại, thu hút các quỹ đầu tư quốc tế, dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài dài hạn, ổn định.

Để bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng kịch bản tăng trưởng, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể, chi tiết cho các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước.

Trong đó, ưu tiên trọng tâm phát triển ba lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế là công nghiệp, nông nghiệp và thương mại, dịch vụ; gắn với tạo đột phá trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thúc đẩy chuyển đổi số một cách thực chất trong quản trị nhà nước, dịch vụ công và nâng cao năng lực điều hành của chính quyền địa phương. Đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, liên kết Nhà nước, doanh nghiệp, viện, trường. Đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển và thúc đẩy các ngành kinh tế mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội chiều 12/11/2026. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và thúc đẩy đầu tư công

Về huy động và sử dụng các nguồn lực phục vụ tăng trưởng, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và thúc đẩy đầu tư công.

Các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng, mở rộng thị trường đã góp phần thúc đẩy tiêu thụ nguyên vật liệu, hàng hóa, tạo việc làm, nâng cao thu nhập người lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo số liệu cập nhật, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến cuối tháng 9/2026 đạt 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 2,44 triệu tỷ đồng, bằng gần 96,4% dự toán và tăng 11% so với cùng kỳ, trong điều kiện đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn trên 366.000 tỷ đồng tiền thuế, phí và lệ phí.

Đáng chú ý, thu nội địa đạt trên 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 11,4%, chiếm 86,2% tổng thu ngân sách nhà nước. Thủ tướng đánh giá tốc độ tăng thu cũng như quy mô thu nội địa là rất tích cực. Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 708,6 nghìn tỷ đồng, tương đương trên 74% kế hoạch, tăng 19,7% về tỷ lệ và tăng trên 217.000 tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Trong 10 tháng, tổng vốn FDI đăng ký đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74%; vốn FDI thực hiện đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1%. Đặc biệt, kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD; riêng tháng 10, xuất siêu đạt 7,31 tỷ USD.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng: Những kết quả trên cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ và thực chất của nền kinh tế trên nền tảng kinh tế vĩ mô được giữ vững.

Cùng với thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ đặc biệt quan tâm triển khai các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Trong 10 tháng, ngân sách nhà nước đã chi khoảng 578.000 tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên cho y tế, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội. Từ ngày 1/5/2026, lương cơ sở tăng 8%; phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ mức 25% lên 55%. Chính phủ cũng mở rộng phạm vi áp dụng, quy định cụ thể mức phụ cấp đối với nhân viên y tế từ 30 - 80%; thúc đẩy chính sách khám sức khỏe, mở rộng đối tượng hưởng và nâng phụ cấp đối với giáo viên.

Đáng chú ý, một số địa phương đã thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông. Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu triển khai chính sách này trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2028 - 2029, sớm hơn một năm so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, Chính phủ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế, giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và điều kiện chăm sóc sức khỏe, học tập của người dân.

Thủ tướng nhận định, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ, tích cực và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức, tồn tại được các đại biểu Quốc hội chỉ ra.

Thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả năm 2026 đạt trên 10%, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%, tạo nền tảng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và cả giai đoạn 2026 - 2030.