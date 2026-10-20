Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tăng trưởng hai con số cần nhu cầu điện rất lớn

Chiều 20/10, Quốc hội thảo luận tổ về một số nội dung, trong đó có dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, mục tiêu tăng trưởng 2 con số được xác lập dựa trên nền tảng động lực là khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thì bắt buộc phải đầu tư các trung tâm dữ liệu, đặt ra yêu cầu rất lớn về năng lượng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: Như Ý.

“Riêng việc tăng trưởng hai con số nhu cầu điện là rất lớn rồi. Cộng với việc chúng ta phát triển khoa học công nghệ, xây dựng các trung tâm dữ liệu, mời các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư phát triển công nghệ cao… Tất cả việc đó, chúng ta phải đảm bảo điện năng”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng phân tích, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, dự án điện đòi hỏi thời gian dài và chi phí rất lớn, nên họ cũng mong muốn đảm bảo môi trường “dự báo được, cạnh tranh và đảm bảo các khoản đầu tư của họ an toàn”.

Trong khi đó, nhà nước cũng phải đảm bảo quyền và lợi ích của nhà nước, của người dân trong việc tiếp cận giá điện hợp lý. Từ đó, phải tìm được điểm cân bằng giữa lợi ích các nhà đầu tư, lợi ích nhà nước và lợi ích của nhân dân.

“Cho nên chúng ta phải sửa đổi luật để xử lý những quan ngại của các nhà đầu tư. Nếu không, chúng ta không thể huy động được nguồn lực lớn”, Thủ tướng bày tỏ.

10 năm làm thủ tục cho một dự án điện gió ngoài khơi

Thủ tướng cũng nêu thực tế thủy điện đã phát triển tới hạn; nhiệt điện cũng phát triển ở quy mô hạn chế vì cam kết phát thải bằng 0 năm 2050. Vì thế, phải tập trung vào điện khí trong nước, điện khí hóa lỏng nhập khẩu, điện gió, điện mặt trời, điện gió ngoài khơi.

Để huy động đầu tư vào các lĩnh vực đó, Thủ tướng cho rằng, thủ tục phải rất đơn giản. Dẫn ý kiến trao đổi của nhà đầu tư về thủ tục một dự án điện gió ngoài khơi mất 10 năm, Thủ tướng nhấn mạnh, chỉ cần cải cách thủ tục hành chính có thể rút ngắn được thời gian đó xuống còn 5 năm.

“Vừa qua, chúng ta đã sửa Luật Dầu khí, bây giờ sửa Luật Điện lực là rất đồng bộ để có thể huy động nguồn lực”, Thủ tướng nêu.

Trên cơ sở Quốc hội cho phép sửa đổi, thông qua Luật Điện lực, Thủ tướng cho biết, Chính phủ cũng đang chỉ đạo Bộ Công Thương phải phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát và điều chỉnh, cập nhật lại Quy hoạch điện 8 để đảm bảo các dự án bổ sung được triển khai khả thi, bởi nếu chỉ một dự án chậm tiến độ là lập tức ảnh hưởng đến việc cung ứng điện và giải tỏa công suất.

"Chúng ta phải đảm bảo lợi ích của nhà nước, của người dân là lớn nhất, nhưng đồng thời cũng phải xử lý được lợi ích của các nhà đầu tư. Nếu không thì họ sẽ không thể bỏ ra nguồn lực đầu tư lớn trong thời gian rất dài”, Thủ tướng nói.