Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026 dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng lẵng hoa, quà chúc mừng Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Cùng tham dự chương trình có: Bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; ông Đặng Xuân Phong - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Vũ Hải Quân - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Lê Mạnh Hùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; ông Hoàng Minh Sơn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Trịnh Việt Hùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; bà Hà Thị Nga - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về phía T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có: Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, cùng đại biểu lãnh đạo bộ, ngành, Trung ương và thanh niên tiêu biểu tham dự chương trình.

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên Việt Nam, là năm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thường trực Hội LHTN Việt Nam và tuổi trẻ cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã tặng quà động viên các gương thanh niên tiêu biểu đại diện cho nhiều lĩnh vực, phong trào của tuổi trẻ cả nước, lan tỏa tinh thần dấn thân, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Dịp này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng quà Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trân trọng tặng quà Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà 20 gương thanh niên tiêu biểu.

70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam thực sự trở thành “mái nhà chung”, đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên trong và ngoài nước cùng phấn đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đến nay, Hội có hơn 9 triệu hội viên, hệ thống tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 4 đơn vị trực thuộc và 7 tổ chức thành viên tập thể, 6 tổ chức Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước. Với nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai các chương trình đảm bảo an sinh xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của tổ chức, Hội LHTN Việt Nam vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Thủ tướng đối thoại với thanh niên 14 giờ ngày 15/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”. Tham gia đối thoại có gần 300 đại biểu thanh niên đại diện thanh niên là công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; doanh nhân trẻ; công nhân; học sinh, sinh viên; thanh niên nông thôn; thanh niên đô thị; thanh niên dân tộc thiểu số; thanh niên tín đồ tôn giáo; thanh niên khuyết tật. Theo thông tin từ Ban Tổ chức, đến trước thời điểm diễn ra chương trình, đã có hơn 50.000 câu hỏi của đoàn viên, thanh niên gửi về chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026. Các câu hỏi tập trung xoay quanh chủ đề về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm. Chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên triển khai theo quy định Luật Thanh niên và Nghị định số 13/2021/NĐ- CP ngày 1/3/2021 của Chính phủ. Chương trình nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm chủ trì, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tổ chức thanh niên trong tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến thanh niên cả nước về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung và đối với thanh niên; tạo diễn đàn để thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất gắn với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.