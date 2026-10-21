Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tại sao bệnh viện công không mua được thuốc, thiết bị y tế với giá phù hợp như bệnh viện tư?

Giá thuốc, thiết bị y tế bị đẩy lên cao làm tăng chi phí khám chữa bệnh

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, công tác thanh tra, kiểm tra và điều tra của các cơ quan chức năng, đã phát hiện nhiều lỗ hổng trong quy định pháp luật cũng như quá trình tổ chức thực hiện, dẫn đến phát sinh nhiều khâu trung gian, đẩy giá thuốc và trang thiết bị y tế lên cao bất hợp lý.

Qua một số vụ án đã phát hiện thủ đoạn thành lập nhiều doanh nghiệp ở nước ngoài, thực hiện mua bán lòng vòng, khiến giá hàng hóa khi nhập khẩu vào Việt Nam bị đẩy lên rất cao. Tình trạng này làm gia tăng chi phí khám, chữa bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân và gây áp lực lớn đối với ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế.

“Việc giá thuốc, trang thiết bị y tế bị đẩy lên cao không chỉ làm tăng số tiền người bệnh phải trực tiếp chi trả mà còn hạn chế khả năng tiếp cận thuốc và các dịch vụ y tế, nhất là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn. Có những khoản chi phí cao quá mức cần thiết rất phi lý", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu thảo luận tại tổ

Trước thực trạng đó, Chính phủ quyết tâm phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật, khắc phục những bất cập trong quản lý, cung ứng và mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế.

Liên quan đến những bất cập trong cơ chế mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, Thủ tướng đặt câu hỏi: "Tại sao các bệnh viện tư nhân đều có thể mua được thuốc và thiết bị y tế ở mức giá phù hợp mà các bệnh viện công, nhà nước lại không mua được? Đây là vấn đề lớn, cần được nghiên cứu, đánh giá một cách nghiêm túc và có trách nhiệm để tìm ra giải pháp khắc phục”.

Từ thực tiễn đó, Thủ tướng yêu cầu phải nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế mua sắm theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng nhóm thuốc, trang thiết bị y tế, đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch và kiểm soát được giá.

Theo đó, cần xác định rõ những loại thuốc, trang thiết bị y tế thực hiện đấu thầu tập trung; những loại có thể cho phép các bệnh viện trực tiếp đàm phán, thương lượng và mua sắm trong khuôn khổ pháp luật. Đối với những mặt hàng thông dụng, được sử dụng rộng rãi, có thể tổ chức đấu thầu; đối với những mặt hàng chuyên biệt, có tính đặc thù, có thể áp dụng cơ chế đàm phán giá.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, không thể để tình trạng thị trường trong nước mở cửa nhưng các doanh nghiệp, hãng sản xuất hoặc các khâu trung gian có thể bắt tay nhau, chi phối thị trường, kiểm soát giá thuốc và trang thiết bị y tế. Bộ Y tế và các chuyên gia có thể làm việc trực tiếp với các hãng sản xuất, doanh nghiệp cung ứng để nghiên cứu, xây dựng phương thức mua sắm phù hợp, giảm bớt các khâu trung gian không cần thiết.

Mục tiêu cuối cùng là giảm gánh nặng chi trả cho người bệnh

Đề cập đến quan điểm quản lý giá thuốc, trang thiết bị y tế, Thủ tướng cho biết, có nhiều ý kiến cho rằng cần thực hiện theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, thuốc và trang thiết bị y tế là những hàng hóa đặc thù, liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Trong điều kiện nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, Nhà nước phải có cơ chế quản lý, kiểm soát giá phù hợp, không thể chỉ để cơ chế thị trường tự điều chỉnh.

“Chúng ta đồng ý rằng doanh nghiệp kinh doanh phải có lợi nhuận, nhưng lợi nhuận phải ở mức hợp lý. Người bệnh phải được sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế với mức giá phù hợp với khả năng chi trả. Nếu không kiểm soát được giá thuốc, trang thiết bị y tế, không cắt giảm được những chi phí trung gian bất hợp lý, gánh nặng đối với người bệnh, ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm y tế sẽ tiếp tục gia tăng.

Quang cảnh phiên thảo luận tổ

Do đó, phải cắt giảm các khâu trung gian không cần thiết, đồng thời có các quy định chặt chẽ để ngăn chặn tình trạng các doanh nghiệp, các khâu trung gian bắt tay nhau chi phối thị trường, đẩy giá thuốc và trang thiết bị y tế lên cao” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Bày tỏ sự quyết tâm của Chính phủ trong việc hoàn thiện thể chế đối với lĩnh vực y tế, Thủ tướng yêu cầu việc sửa đổi Luật Dược và hoàn thiện các quy định liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh phải hướng tới xây dựng một khuôn khổ pháp lý công khai, minh bạch, khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý và thực tiễn hoạt động của các cơ sở y tế.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến trực tiếp vào dự thảo luật, đặc biệt là những quy định liên quan đến quản lý giá, đấu thầu, mua sắm và cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế nhằm bảo đảm các cơ sở khám, chữa bệnh được tiếp cận nguồn cung thuốc, trang thiết bị y tế với giá hợp lý, giảm chi phí cho ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế và đặc biệt là giảm gánh nặng chi trả cho người bệnh.