Thủ tướng Lê Minh Hưng: Sửa luật để cắt giảm khâu trung gian, đưa giá thuốc, giá trang thiết bị y tế về mức phù hợp

Phải sửa bằng được

Ngày 21/10, tiếp tục Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về bảy dự án luật thuộc lĩnh vực y tế, lao động, xã hội. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự, phát biểu tại Tổ 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự, phát biểu tại Tổ 3, gồm Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố Lạng Sơn, Hải Phòng, Hà Tĩnh.

Phát biểu về nội dung sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Dược, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Chính phủ, lần sửa đổi này "phải sửa bằng được". Có những nội dung cần thêm thời gian nghiên cứu, như việc trình Quốc hội ban hành một luật riêng về trang thiết bị y tế, nhưng trước mắt phải sửa ngay.

Theo Thủ tướng, mục tiêu cuối cùng là cắt giảm các khâu trung gian để người bệnh, các bệnh viện được tiếp cận thuốc, trang thiết bị y tế ở mức giá hợp lý.

Thủ tướng nêu lý do qua công tác thanh tra, kiểm tra và điều tra của Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, các cơ quan chức năng thấy tồn tại nhiều lỗ hổng, từ quy định của pháp luật, văn bản hướng dẫn, thông tư của Bộ Y tế tới khâu tổ chức thực hiện. Khâu trung gian nhiều khiến chi phí lên rất cao; có những nhóm thiết bị, thuốc chi phí "phải nói là đặc biệt cao".

Thủ tướng phân tích, phần lớn trang thiết bị y tế và thuốc, nhất là thuốc biệt dược, vẫn phải nhập khẩu. Thuốc sản xuất trong nước cũng phải nhập nguyên liệu từ nước ngoài, đáp ứng một tỷ lệ rất nhỏ. Trong khi đó, các hãng thuốc không được tiếp cận trực tiếp thị trường mà phải qua doanh nghiệp, tạo ra kẽ hở.

Dẫn các vụ án đang được điều tra, Thủ tướng cho biết có doanh nghiệp lập nhiều công ty ở nước ngoài, mua bán lòng vòng để khi hàng về tới doanh nghiệp nhập khẩu trong nước thì giá đã đội lên rất nhiều. Việc đẩy giá gây thiệt hại lớn tới túi tiền và khả năng tiếp cận thuốc, dịch vụ y tế của người bệnh; đồng thời gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, khi bảo hiểm y tế phải thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cao quá mức.

Doanh nghiệp có lợi nhuận, nhưng ở mức hợp lý

Trước ý kiến cho rằng lĩnh vực này phải vận hành theo cơ chế thị trường, Thủ tướng khẳng định thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh, trong khi đất nước còn khó khăn, nhất là người bệnh. "Đồng ý các doanh nghiệp phải có lợi nhuận, nhưng chỉ lợi nhuận ở mức hợp lý thôi", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cho biết, qua đánh giá, khảo sát việc thanh toán khám, chữa bệnh, chi phí người bệnh tự bỏ tiền túi ra còn rất cao. Vì vậy, Chính phủ quyết tâm phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm các điều khoản liên quan tới trang thiết bị y tế trong hai luật sửa đổi lần này bắt buộc phải công khai, minh bạch.

Thủ tướng đặt vấn đề, các bệnh viện tư nhân đều mua được thuốc, thiết bị y tế ở mức giá rất phù hợp, vì sao bệnh viện công lại không mua được? Đấy là vấn đề rất lớn chúng ta phải suy nghĩ một cách rất có trách nhiệm.

Từ đó, Thủ tướng đề nghị thiết kế cơ chế cụ thể, loại nào mua sắm, đấu thầu tập trung; loại nào cho phép bệnh viện, trong một khuôn khổ nhất định, trực tiếp đàm phán, mua trang thiết bị và thuốc. Nhà nước phải quản lý chặt chẽ giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, không thể để cơ chế thị trường tự điều khiển trong lĩnh vực đặc thù này.

Toàn cảnh phiên thảo luận.

Thủ tướng cho biết đã trao đổi với Bộ Y tế về việc nghiên cứu kinh nghiệm mua sắm, đấu thầu của bệnh viện tư nhân. Theo Thủ tướng, Bộ Y tế, các chuyên gia của Bộ hoàn toàn có thể mời các hãng, công ty sản xuất tới đàm phán, mặt hàng đại trà thì đấu thầu, mặt hàng chuyên biệt thì đàm phán giá. Điều quan trọng là có quyết tâm chính trị cao để thực hiện.

Thủ tướng so sánh, giống như những việc đang và sẽ làm đối với xăng dầu, điện, với thuốc và trang thiết bị y tế cũng phải cắt bớt khâu trung gian. Nếu không, chi phí của bảo hiểm y tế, chi phí người bệnh tự thanh toán sẽ tiêu tốn khoản rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, an sinh xã hội.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu công tác trong ngành y tế, các bệnh viện, nghiên cứu kỹ, tham gia ý kiến trực tiếp vào từng điều khoản của dự thảo luật cùng các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn kèm theo, để lần này có khuôn khổ pháp lý đưa giá thuốc, giá trang thiết bị y tế về đúng mức hợp lý.

Chiều 21/10, Quốc hội thảo luận tại Tổ về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).