Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, ngày 12/11, Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với hai nhóm vấn đề trọng tâm là tài chính và khoa học, công nghệ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu mở đầu, điều hành phiên họp.

Hai thành viên Chính phủ chịu trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Đáng chú ý, sau phần trả lời của các bộ trưởng và thành viên Chính phủ liên quan, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham gia trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn (Ảnh: Hữu Thắng).

Mở đầu phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn sẽ trả lời về 4 nhóm vấn đề. Trọng tâm là phân bổ, quản lý và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân, nhất là tại các dự án trọng điểm.

Các nội dung khác gồm huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp nước ngoài; giải pháp chống thất thu, bảo đảm công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Bộ trưởng cũng sẽ làm rõ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Tham gia trả lời, giải trình các vấn đề liên quan có Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng các bộ trưởng Bộ Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng tham gia giải trình những nội dung thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Bộ trưởng KH&CN Vũ Hải Quân (Ảnh: Media Quốc hội).

Ở nhóm vấn đề khoa học và công nghệ, Bộ trưởng Vũ Hải Quân sẽ trả lời chất vấn về 3 nội dung lớn.

Thứ nhất là kết quả triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; trách nhiệm, giải pháp khắc phục tình trạng chậm bố trí, phân bổ, giải ngân và sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực dành cho lĩnh vực này. Cùng với đó là thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược và huy động nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp.

Thứ hai là chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Các vấn đề được đặt ra gồm kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành và địa phương; khắc phục tình trạng nền tảng, phần mềm phân tán, thiếu đồng bộ, gây ảnh hưởng đến giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công.

Thứ ba là quản lý, phát triển và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nghiên cứu và ứng dụng AI. Bộ trưởng cũng sẽ trả lời về giải pháp hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và người dân nâng cao năng lực, kỹ năng số, khai thác hiệu quả các ứng dụng AI.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Công an và Tư pháp sẽ tham gia trả lời, giải trình những vấn đề liên quan.

Sau phần chất vấn 2 Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ trực tiếp trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu kết thúc phiên chất vấn.