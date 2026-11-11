Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Philippines

Mưa lớn kéo dài những ngày qua gây sạt lở đất, đá, hư hỏng một số công trình giao thông, kè biển và hệ thống thoát nước tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh Gia Lai. Một số tuyến đường bị ách tắc, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.