Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thăm chính thức Lào và Campuchia

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên và là chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Lào và Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Điều này thể hiện vai trò chủ động, tích cực của người đứng đầu Chính phủ, khẳng định thông điệp về những trọng tâm, ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong tình hình mới.

Đối với Lào, chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng diễn ra trong bối cảnh Lào vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao. Vào ngày 5.10, Quốc hội Lào đã bầu các chức danh chủ chốt mới, trong đó ông Saleumxay Kommasith giữ chức Thủ tướng Chính phủ và ông Sonexay Siphandone giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

Trong điện mừng vào ngày 5.10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng các Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội mới của Lào.

Theo Bộ Ngoại giao, trong các thư, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng ông Saleumxay Kommasith và ông Sonexay Siphandone được Quốc hội Lào tín nhiệm, bầu vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Việc này thể hiện sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đối với uy tín, năng lực và những đóng góp quan trọng của các ông đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào.

Các lãnh đạo Việt Nam bày tỏ tin tưởng các lãnh đạo mới của Lào sẽ lãnh đạo Chính phủ và Quốc hội Lào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X giai đoạn 2026 - 2030, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng, với vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao.

Vui mừng trước những bước phát triển mới của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào thời gian qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn cùng Thủ tướng Saleumxay Kommasith và Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone vun đắp cho quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Đối với Campuchia, quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài ngày càng phát triển theo chiều sâu, thực chất.

Trong cuộc hội đàm gần đây với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia; bày tỏ cảm ơn chân thành đối với tình cảm tốt đẹp của Thủ tướng Hun Manet và các lãnh đạo Campuchia dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; tin tưởng với đường lối đúng đắn của Đảng CPP, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và sự đồng lòng của người dân, Campuchia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, hướng tới thực hiện thắng lợi Chiến lược Ngũ giác giai đoạn I, hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050.

Trên tinh thần chuyển biến thực chất từ “tình nghĩa truyền thống” thành “động lực phát triển” và đưa “gần gũi lịch sử” thành “gần gũi chiến lược”, hai bên trao đổi về phương hướng lớn nhằm thúc đẩy kết nối Việt Nam - Campuchia trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị, hợp tác an ninh, quốc phòng chặt chẽ, tái khẳng định thực hiện nhất quán nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, đe dọa an ninh, lợi ích của nước kia; tăng cường kết nối hai nền kinh tế; đẩy mạnh kết nối văn hóa, giáo dục và du lịch.

Hai bên thống nhất nhiều nội dung về kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối biên giới, cửa khẩu, nhất trí thúc đẩy kết nối cao tốc TP.HCM/Mộc Bài - Bavet/Phnom Penh, nghiên cứu mở rộng các đường bay kết nối Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào - Campuchia, nghiên cứu xây dựng đặc khu kinh tế, khu kinh tế xuyên biên giới; nhất trí tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hoá giữa hai nước.