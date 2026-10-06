Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thăm chính thức Lào và Campuchia

Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến miền Bắc, giúp Hà Nội duy trì những ngày mát mẻ sau chuỗi ngày oi nóng. Và không chỉ mát, Hà Nội có thể sắp có thời điểm mà nhiệt độ giảm xuống dưới 20 độ C, tức là mức rét. Đó cũng là thời điểm lạnh nhất đợt này.