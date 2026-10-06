Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thăm chính thức Cộng hòa DCND Lào và Vương quốc Campuchia

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10/2026.

Theo TTXVN

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