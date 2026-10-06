Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thăm chính thức Cộng hòa DCND Lào và Vương quốc Campuchia

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện dân chủ ở cơ sở. Từ công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp tới người dân, đến tạo điều kiện để Nhân dân tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến, giám sát, tự quản và cùng giải quyết những vấn đề của cộng đồng, qua đó góp phần tạo động lực phát triển.