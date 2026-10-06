Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia

Cao nguyên đá Đồng Văn đang bước vào mùa du lịch, nhất là mùa hoa tam giác mạch, dự báo thu hút đông du khách. Cùng với nhu cầu tham quan, trải nghiệm bằng xe máy gia tăng, áp lực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên những cung đường đèo dốc, nhiều khúc cua gấp, tầm nhìn hạn chế cũng lớn hơn. Để phòng ngừa tai nạn, cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đang siết chặt quản lý hoạt động chở khách du lịch bằng xe máy; các đơn vị dẫn tour cũng chủ động nâng cao ý thức, kỹ năng cho người trực tiếp cầm lái.