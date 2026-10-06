Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thăm chính thức CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 - 10/10/2026.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thu-tuong-le-minh-hung-se-tham-chinh-thuc-chdcnd-lao-va-vuong-quoc-campuchia-post1391676.html