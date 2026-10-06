Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thăm chính thức CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia

Từ thông tin do người dân cung cấp về việc xe khách BKS 77B-024.xx lưu thông lấn đường để vượt khi có phương tiện lưu thông hướng ngược lại trên QL24, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT- Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã khẩn trương xác minh vụ việc.