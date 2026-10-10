Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Sự kiện dự kiến diễn ra chiều 15-10 tại Hà Nội, quy tụ gần 300 đại biểu đại diện cho các tầng lớp thanh niên trên toàn quốc.

Lãnh đạo Chính phủ sẽ gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên tại Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026. Ảnh: Đỗ Yến Nhi

Theo Kế hoạch số 11255/KH-BNV do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, dựa trên sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 10197/VPCP-QHĐP ngày 6/10/2026, chương trình mang chủ đề: "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm".

Đây là diễn đàn quan trọng để tiếng nói, kiến nghị và các sáng kiến của thanh niên được trực tiếp chuyển tải tới Chính phủ, gắn với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chương trình tập trung đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên, trọng tâm là các cơ chế liên quan đến việc làm, khởi nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực; qua đó tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách trong thời gian tới.

Nội dung đối thoại đi sâu vào các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tăng cường đào tạo kỹ năng số, kỹ năng công nghệ, ngoại ngữ và năng lực thích ứng của thanh niên trước yêu cầu của thị trường lao động. Đồng thời, chương trình thảo luận về cơ chế hỗ trợ thanh niên học nghề, giải quyết việc làm, tiếp cận các nguồn lực như thông tin thị trường, vốn tín dụng, đất đai, khoa học công nghệ, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ trao đổi giải pháp tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các mô hình kinh tế mới; khuyến khích tuổi trẻ tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế, phát huy vai trò tiên phong đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Tại chương trình, lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành sẽ tiếp nhận, trực tiếp trao đổi, giải đáp theo thẩm quyền và định hướng xử lý đối với các đề xuất của thanh niên, đồng thời theo dõi, đôn đốc tổng hợp kết quả giải quyết sau đối thoại.