Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Philippines

Những khuyến nghị gần đây của nhiều quốc gia về việc chuẩn bị dự phòng cho tình huống khẩn cấp đã dấy lên không ít lo lắng trong dư luận, song thực chất đây là các bước đi chủ động dài hạn nhằm nâng cao năng lực ứng phó rủi ro chứ không phải báo hiệu một biến cố lớn sắp xảy ra.