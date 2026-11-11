Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Philippines
Chiều 11-11, Bộ Ngoại giao cho biết, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14 đến ngày 17-11.
Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14 đến ngày 17-11.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thu-tuong-le-minh-hung-sap-tham-du-hoi-nghi-cap-cao-asean-lan-thu-49-tai-philippines-post881221.html