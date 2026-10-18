Thủ tướng Lê Minh Hưng: Quyết liệt cắt giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế

Thủ tướng Chính phủ cho biết, điểm nhấn quan trọng trong bức tranh kinh tế thời gian qua là sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, nhận thức và tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã tạo ra những động lực mới cho nền kinh tế.

Điểm nhấn tiếp theo là công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, góp phần khơi thông, huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực phục vụ tăng trưởng, phát triển đất nước. Theo Thủ tướng, công tác hoàn thiện thể chế đang đi đúng hướng, với tư duy không chỉ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn mà kiến tạo phát triển. Trên cơ sở đó, các chủ trương, định hướng lớn của Đảng đã nhanh chóng được thể chế hóa, cụ thể hóa thông qua hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội và Chính phủ ban hành.

Thủ tướng cũng cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến động, việc giữ vững ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát được xem là thành quả đáng ghi nhận nhờ các biện pháp điều hành; các vấn đề tập trung thúc đẩy đầu tư công, phát triển hạ tầng và huy động nguồn lực xã hội tiếp tục được đẩy mạnh; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: TRỌNG HẢI

Về các định hướng trong thời gian tới, bên cạnh mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng thông tin, Chính phủ đang quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Quốc hội là giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế. Từ xăng dầu, điện, nhà ở đến thuốc chữa bệnh, các giải pháp được định hướng theo mục tiêu cắt giảm các khâu trung gian, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp được tiếp cận với giá hợp lý.

Cụ thể, đối với thị trường đất đai và bất động sản, Chính phủ đang triển khai quyết liệt các giải pháp, chính sách nhằm điều tiết thị trường, trong đó chú trọng đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Những giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần kéo giảm mặt bằng giá nhà ở, đặc biệt là phân khúc căn hộ chung cư, đưa giá nhà về mức hợp lý hơn, phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Cùng với đó, khi Quốc hội xem xét, thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), Nhà nước sẽ tăng cường các biện pháp điều tiết, quản lý giá đất.

Đối với thị trường xăng dầu, giá xăng dầu vẫn phải vận động theo cơ chế thị trường, song Chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý, đồng thời sửa đổi các quy định liên quan nhằm cắt giảm khâu trung gian trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, hạn chế các chi phí phát sinh không cần thiết. Đề cập đến lĩnh vực y tế, nhất là giá thuốc và thiết bị y tế, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm, tiêu cực, làm rõ thực trạng chi phí trung gian còn lớn. Trên tinh thần đó, tại kỳ họp này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung một số luật, trong đó có Luật Dược, Luật Khám bệnh, chữa bệnh nhằm kiên quyết cắt bỏ các khâu trung gian, bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc và thiết bị y tế với chi phí hợp lý.

Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ. Ảnh: TRỌNG HẢI

Cùng với các lĩnh vực trên, việc cơ cấu lại hệ thống điện và hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành điện cũng được đặt ra nhằm tinh gọn các khâu trung gian, nâng cao hiệu quả vận hành và giảm chi phí. Trong lĩnh vực nông nghiệp, những vi phạm liên quan đến mã số vùng trồng, kiểm định cũng đã được xử lý quyết liệt, góp phần tháo gỡ rào cản, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu nông sản, đặc biệt là mặt hàng sầu riêng.

“Các giải pháp đang được Chính phủ tập trung triển khai đều hướng tới mục tiêu xuyên suốt là cắt giảm chi phí đầu vào, qua đó góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động, tăng sức cạnh tranh và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng thực chất, bền vững”, Thủ tướng Chính phủ khẳng định.