Chiều 19/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ ba của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự phiên họp có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Hội đồng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ ba của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: CP

Khen thưởng đúng lúc, đúng thời điểm thì tác động rất nhanh, rất mạnh

Phát biểu tại phiên họp,Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá công tác thi đua-khen thưởng đã có những đổi mới thực chất, hiệu quả, nhất là trong hoạt động của Hội đồng, tổ chức thực hiện, có sự vào cuộc khá toàn diện của các cấp, các ngành.

Phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã đóng góp trực tiếp và gián tiếp để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, bảo đảm quốc phòng-an ninh và thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó là đóng góp vào hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, tháo gỡ những điểm nghẽn, huy động các nguồn lực phát triển... góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm 2026, tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho năm 2027 tăng tốc, bứt phá.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng và bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng tham dự phiên họp - Ảnh: CP

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại: Ở một số nơi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức, nên công tác thi đua-khen thưởng chưa thực chất, còn thụ động; chưa chủ động phát hiện, khơi dậy và lan tỏa những cách làm hay, mới, hiệu quả.

"Có những việc rất cụ thể nhưng nếu khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng địa phương, đúng lúc, đúng thời điểm thì tác động rất nhanh, rất mạnh. Một số địa phương có những cách làm rất năng động, sáng tạo thì chúng ta phải ủng hộ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Công tác khen thưởng phải chú trọng người trực tiếp lao động, sản xuất

Về nhiệm vụ thời gian tới và năm 2027, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, phải quán triệt Kết luận của Bộ Chính trị xác định 2027 là năm tăng tốc, bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030.

Do đó, công tác thi đua-khen thưởng phải bám sát định hướng này, đặc biệt phải phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu; trên cơ sở hướng dẫn chung, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan phải chủ động xác định rất rõ, cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm trong từng ngành, lĩnh vực và thời điểm để tổ chức thực hiện hiệu quả. Đồng thời, phải xử lý dứt điểm những vấn đề tồn tại, hạn chế.

Các đại biểu tham dự Phiên họp - Ảnh: CP

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh một số lĩnh vực, nhiệm vụ thi đua trọng tâm, trước hết là trong thúc đẩy tăng trưởng từng ngành, từng khu vực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đây là mục tiêu xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ này; tổ chức thực hiện hiệu quả khuôn khổ thể chế, chính sách, pháp luật mới để tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn, khó khăn và huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển. Trong đó, phải chuẩn bị rất kỹ để triển khai hiệu quả rất nhiều luật dự kiến được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ hai.

Cùng đó là việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, rà soát việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để xác định những vấn đề cần tăng cường, xử lý cho địa phương, cơ sở về nhân lực, cán bộ, nguồn lực, đầu tư cơ sở hạ tầng, vật chất…; xây dựng vị trí việc làm; giải quyết thủ tục hành chính một cửa, trực tuyến, liên thông, cung cấp các dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: CP

Nêu rõ yêu cầu phải huy động nguồn lực rất lớn cho phát triển, Thủ tướng cho rằng các phong trào thi đua phải góp phần khích lệ doanh nghiệp, người dân đầu tư kinh doanh, bỏ vốn ra làm giàu; trong thực hiện các dự án trọng điểm; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, áp dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nghiên cứu, triển khai các sản phẩm công nghệ chiến lược, sớm có những sản phẩm thương mại hóa.

Thủ tướng cũng chỉ rõ, các nhiệm vụ, phong trào thi đua không chỉ trong tháng 11/2027 (thời điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027) và không chỉ tại Phú Quốc để góp phần triển khai thành công Năm APEC 2027, lan tỏa hình ảnh, thương hiệu Việt Nam ổn định, thân thiện, đoàn kết, chân thành, cởi mở và sẵn sàng hợp tác với các đối tác, bạn bè quốc tế, đóng góp trách nhiệm, chủ động cho những vấn đề của khu vực và quốc tế.

Thủ tướng khẳng định, tất cả những nội dung này đều có thể xem xét tổ chức cụ thể thành các chương trình, phong trào thi đua. Công tác khen thưởng phải chú trọng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và các tập thể, cá nhân ở cơ sở có thành tích tiêu biểu.