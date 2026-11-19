Tham dự phiên họp có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ.

Tại phiên họp, Hội đồng tiến hành đánh giá khách quan, toàn diện, thực chất kết quả hoạt động của Hội đồng và công tác TĐ-KT năm 2026, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027; thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm đối với các tập thể, cá nhân đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp.

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, năm 2026, Hội đồng TĐ-KT Trung ương và các cấp, ngành đã tích cực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong kế hoạch, chương trình đề ra. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển, có sức lan tỏa sâu rộng. Công tác chỉ đạo tổ chức Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bài bản, khoa học, hiệu quả có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc; Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hình thành Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc, là những hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc, tạo điểm nhấn quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân.

Phát biểu tại phiên họp, thay mặt Chính phủ và Hội đồng TĐ-KT Trung ương, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp tích cực của các thành viên Hội đồng; ghi nhận, biểu dương các cấp, ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp đã hưởng ứng, phát động, triển khai thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua, khen thưởng thời gian qua, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Theo Thủ tướng, phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã đóng góp trực tiếp và gián tiếp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, tháo gỡ những điểm nghẽn, huy động các nguồn lực phát triển..., góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm 2026, tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho năm 2027 tăng tốc, bứt phá.

Về nhiệm vụ thời gian tới và năm 2027, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, phải quán triệt Kết luận của Bộ Chính trị xác định 2027 là năm tăng tốc, bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Do đó, công tác TĐ-KT phải bám sát định hướng này, đặc biệt phải phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu; trên cơ sở hướng dẫn chung, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan phải chủ động xác định rất rõ, cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm trong từng ngành, lĩnh vực và thời điểm để tổ chức thực hiện hiệu quả. Đồng thời, phải xử lý dứt điểm những vấn đề tồn tại, hạn chế.

Quang cảnh phiên họp.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh một số lĩnh vực, nhiệm vụ thi đua trọng tâm, trước hết là trong thúc đẩy tăng trưởng từng ngành, từng khu vực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; tổ chức thực hiện hiệu quả khuôn khổ thể chế, chính sách, pháp luật mới để tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn, khó khăn và huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển.

Nêu rõ yêu cầu phải huy động nguồn lực rất lớn cho phát triển, Thủ tướng cho rằng các phong trào thi đua phải góp phần khích lệ doanh nghiệp, người dân đầu tư kinh doanh, bỏ vốn ra làm giàu; trong thực hiện các dự án trọng điểm; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, áp dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, nghiên cứu, triển khai các sản phẩm công nghệ chiến lược, sớm có những sản phẩm thương mại hóa.

Thủ tướng lưu ý các phong trào thi đua gắn với các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 / 19-12-2026); tiếp tục triển khai thiết thực Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và Phong trào Thi đua “Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng”, nhất là về nhà ở cho người có công, gia đình chính sách trên cơ sở bố trí ngân sách Nhà nước và huy động nguồn lực xã hội, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trong năm 2027.

Thủ tướng cũng chỉ rõ, các nhiệm vụ, phong trào thi đua không chỉ trong tháng 11-2027 (thời điểm Tuần lễ Cấp cao APEC 2027) và không chỉ tại Phú Quốc để góp phần triển khai thành công Năm APEC 2027, lan tỏa hình ảnh, thương hiệu Việt Nam ổn định, thân thiện, đoàn kết, chân thành, cởi mở và sẵn sàng hợp tác với các đối tác, bạn bè quốc tế, đóng góp trách nhiệm, chủ động cho những vấn đề của khu vực và quốc tế.

Thủ tướng khẳng định, tất cả những nội dung này đều có thể xem xét tổ chức cụ thể thành các chương trình, phong trào thi đua. Công tác khen thưởng phải chú trọng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và các tập thể, cá nhân ở cơ sở có thành tích tiêu biểu.

Thủ tướng nhất trí cao với các nhiệm vụ cụ thể liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng TĐ-KT, cơ quan thường trực và các cụm, khối thi đua; tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.