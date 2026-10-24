Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phát triển thương hiệu riêng của công nghiệp văn hóa Việt Nam

Đối với dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, dự thảo luật có một số nhóm chính sách lớn, trước hết là hoạt động phát triển hệ sinh thái, thử nghiệm có kiểm soát trong ngành công nghiệp văn hóa. Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đã được pháp luật quy định, nhưng riêng trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa cần quy định cụ thể hơn nữa.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: TRỌNG HẢI

Theo Thủ tướng, việc nhà nước đầu tư và hỗ trợ hình thành các phần mềm phục vụ sáng tạo, nền tảng số hỗ trợ về quyền sở hữu trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa là chính sách cần thiết để hỗ trợ cho các hoạt động sáng tạo, phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa và nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ của các chủ thể sáng tạo, đặc biệt là cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy chuyển đổi số và khai thác hiệu quả các tài nguyên về văn hóa. Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh, cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định này trong mối quan hệ tổng thể với các quy định liên quan của dự thảo luật như cơ chế hình thành, quản lý và vận hành.

Thủ tướng nêu rõ, hạ tầng công nghiệp văn hóa không chỉ nhìn nhận là công trình, mặt bằng hay khu sản xuất mà còn là sự liên kết giữa di sản, cộng đồng, không gian sáng tạo, hạ tầng số và các dịch vụ văn hóa phù hợp. Hạ tầng văn hóa có thể được tổ chức theo mô hình mạng lưới, không nhất thiết phải liền kề, nhưng có sự liên kết về tài nguyên văn hóa, sản phẩm, dịch vụ, hạ tầng và cơ chế quản lý, có tính liên thông và tổng thể.

Thủ tướng đề nghị, trong dự thảo luật phải nghiên cứu để rà soát và thiết lập hạ tầng văn hóa, đặt ra những yêu cầu về bảo vệ di sản, giữ gìn cảnh quan môi trường, quản lý phù hợp với sức chịu tải, đồng thời, bảo đảm sự tham gia và hưởng lợi chính đáng của cộng đồng, nghệ nhân, các chủ thể sáng tạo ở địa phương.

Dự thảo luật cũng quy định những vấn đề về phát triển thị trường công nghiệp văn hóa, sản phẩm công nghiệp văn hóa trọng điểm. Theo Thủ tướng, đây là một trong những chính sách rất quan trọng, với quan điểm rất mới, thể hiện sự chuyển biến trong tư duy phát triển công nghiệp văn hóa, từ chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa sang kết hợp hài hòa giữa phát huy giá trị văn hóa với khai thác tiềm năng kinh tế và đưa văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực tăng trưởng quan trọng của đất nước.

Thủ tướng nêu rõ, giá trị của sản phẩm công nghiệp văn hóa không chỉ nằm ở sản phẩm ban đầu mà còn ở khả năng khai thác, phát triển thành các sản phẩm phái sinh, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, mở rộng thị trường và hình thành những chuỗi giá trị mới. Chẳng hạn như một sản phẩm điện ảnh, hoạt hình, trò chơi điện tử thì từ nội dung số có thể khai thác được trên nhiều nền tảng, nhiều thị trường, đồng thời, thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực liên quan như du lịch, thương mại, dịch vụ công nghệ số. Do vậy, cần có những chính sách ưu tiên lựa chọn sản phẩm văn hóa có trọng tâm, trọng điểm và năng lực cạnh tranh, phát triển thành thương hiệu riêng của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đối với dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Thủ tướng cho biết, tinh thần chung là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong dự thảo luật, Chính phủ đã đề xuất nhiều cơ chế chính sách mới như quản lý theo nguy cơ, rủi ro, theo chuỗi, chuyển đổi số, đặc biệt là một đầu mối quản lý thống nhất. Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ Y tế là cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm, ở địa phương là các sở y tế, cấp xã có Phòng Văn hóa xã hội, trong đó sẽ có nhân sự chuyên về lĩnh vực này.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, liên quan đến vấn đề bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh trong dự thảo luật, như dịch vụ giám định về sở hữu trí tuệ, Thủ tướng cho biết, để bảo đảm vai trò quản lý nhà nước ở mức độ phù hợp đối với hoạt động này, dự thảo luật bổ sung quy định về nghĩa vụ thông báo thông tin của tổ chức, cá nhân hoạt động giám định để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công bố. Đồng thời, giao Chính phủ quy định chi tiết các nội dung liên quan đến nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giám định và các nguyên tắc trong việc thực hiện hoạt động giám định để bảo đảm chất lượng hoạt động giám định sau khi cắt giảm điều kiện.