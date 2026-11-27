Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phát triển ngành dầu khí hiện đại, đồng bộ và tự chủ
Chiều 26/11, tại Hà Nội, dự lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu năng lượng phải đi trước một bước; phát triển ngành dầu khí hiện đại, đồng bộ, nâng cao năng lực tự chủ, đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng, bảo đảm nguồn cung ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Nguồn: TTXVN
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