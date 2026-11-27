Trong hơn 130 phản ánh của người dân gửi đến ngành y tế TPHCM, có trường hợp người bệnh nôn ói nhiều lần trong đêm chưa được bác sĩ trực thăm khám. Trẻ 8 tháng tuổi sốt gần 40 độ C, quấy khóc nhiều nhưng được yêu cầu sang Khoa Khám bệnh chờ khám theo thứ tự vì không co giật theo bảng tiêu chuẩn nhập khoa Cấp cứu của bệnh viện.