Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đây là dịp để nhìn lại chặng đường 65 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của ngành dầu khí Việt Nam; tri ân các thế hệ đã cống hiến cho sự nghiệp dầu khí; tự hào về những thành tựu đã đạt được và xác định trách nhiệm tiếp nối truyền thống trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Điểm lại những dấu ấn quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của ngành dầu khí Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ trong những năm đầu đổi mới, nguồn thu từ dầu khí đã góp phần quan trọng giúp đất nước vượt qua khó khăn, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đến nay, sản lượng khai thác dầu thô trong nước đạt 458,5 triệu tấn, đóng góp ngân sách nhà nước toàn hệ thống đạt khoảng 3,1 triệu tỷ đồng. Những thành tựu đó thể hiện đóng góp to lớn của toàn ngành cho sự phát triển nhanh, bền vững của nền kinh tế quốc gia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành dầu khí Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, hoạt động dầu khí trên biển còn mang ý nghĩa hết sức đặc biệt, vừa góp phần phát triển kinh tế biển, vừa gắn với bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các quyền, lợi ích hợp pháp của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế. Trên hành trình phát triển ấy, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, xây dựng các chuỗi giá trị dầu khí, phát triển đội ngũ nhân lực và năng lực công nghiệp của đất nước. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Tập đoàn đứng trước trọng trách, yêu cầu cao hơn trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển công nghiệp và quá trình chuyển dịch năng lượng xanh.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương những thành tựu đóng góp của ngành dầu khí Việt Nam và PETROVIETNAM trong 65 năm qua; trân trọng tri ân các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp dầu khí; đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương, nhân dân cả nước; trân trọng cảm ơn các chuyên gia, đối tác, bạn bè quốc tế đã hỗ trợ, đồng hành cùng ngành dầu khí và tập đoàn trong suốt quá trình phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Chỉ rõ đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển và quyết tâm thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045, Thủ tướng cho rằng năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân; ngành dầu khí và PETROVIETNAM có trách nhiệm đóng góp xứng đáng vào nhiệm vụ này.

Thủ tướng đề nghị tập trung phát triển ngành dầu khí hiện đại, đồng bộ, nâng cao năng lực tự chủ, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia trong mọi tình huống; đẩy mạnh điều tra cơ bản, tìm kiếm, thăm dò, gia tăng trữ lượng và khai thác hiệu quả tài nguyên dầu khí; chú trọng những khu vực còn nhiều thách thức về địa chất và công nghệ; đẩy mạnh hợp tác đầu tư tìm kiếm, khai thác, dự trữ dầu khí với các đối tác quốc tế; vận hành an toàn, ổn định các công trình dầu khí; chủ động tạo dư nguồn cung năng lượng ổn định, đa dạng và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong dài hạn.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh đầu tư, phát triển ngành công nghiệp năng lượng gắn với chuyển dịch năng lượng xanh; tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm và hạ tầng năng lượng, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt Năng lượng quốc gia-Khát vọng toàn cầu.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong quản trị, vận hành mỏ, nhà máy lọc hóa dầu và tối ưu hóa chuỗi giá trị; xây dựng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư trình độ quốc tế và phát triển các thế hệ nhân tài mới; chủ động hội nhập, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào những khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi năng lượng toàn cầu; nâng cao sức mạnh nội sinh và từng bước xây dựng thương hiệu, uy tín, năng lực cạnh tranh theo chuẩn mực quốc tế và khẳng định vị thế công nghiệp năng lượng Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh, PETROVIETNAM với vai trò là lực lượng nòng cốt, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của ngành dầu khí, cần phải xác định tầm nhìn chiến lược dài hạn, khát vọng vươn tầm toàn cầu trên cơ sở năng lực đảm nhận những nhiệm vụ chiến lược ngày càng lớn của đất nước, với sức cạnh tranh bền vững, năng lực công nghệ cao để đóng góp ngày càng hiệu quả cho phát triển kinh tế đất nước, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghiệp năng lượng toàn cầu.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, PETROVIETNAM tổ chức Triển lãm số với chủ đề “Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu”. Thông qua các không gian trải nghiệm ứng dụng công nghệ trình chiếu và tương tác hiện đại, triển lãm tái hiện hành trình 65 năm của ngành dầu khí Việt Nam từ những dấu mốc lịch sử, những câu chuyện về con người đến những thành tựu khoa học, công nghệ, các công trình tiêu biểu và hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng của PETROVIETNAM.