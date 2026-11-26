Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961-27/11/2026). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các đối tác trong nước và quốc tế; các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, người lao động ngành Dầu khí Việt Nam qua các thời kỳ.

Chủ động tạo nguồn cung năng lượng ổn định, đa dạng

Với chủ đề “65 năm PETROVIETNAM: Năng lượng quốc gia – Khát vọng toàn cầu,” sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với PETROVIETNAM và các thế hệ người lao động dầu khí; là dịp nhìn lại chặng đường 65 năm xây dựng, trưởng thành và cống hiến cho đất nước, tri ân những thế hệ đã đặt nền móng, xây dựng và phát triển ngành; đồng thời khẳng định quyết tâm, trách nhiệm và khát vọng của PETROVIETNAM trong giai đoạn phát triển mới.

Ngày 27/11/1961, Đoàn Thăm dò dầu lửa 36 được thành lập, đánh dấu sự ra đời của tổ chức dầu khí chuyên trách đầu tiên của Việt Nam, mở đầu hành trình hiện thực hóa mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng một ngành công nghiệp dầu khí cho đất nước.

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, từ những bước chân đầu tiên của những “người đi tìm lửa” trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, các thế hệ người dầu khí Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, vượt qua những giới hạn về nguồn lực, khoa học công nghệ và kinh nghiệm để từng bước làm chủ công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí, xây dựng và vận hành những công trình công nghiệp-năng lượng quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với quốc gia.

Từ những dòng dầu, dòng khí đầu tiên, bằng trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần lao động sáng tạo của nhiều thế hệ, PETROVIETNAM đã xây dựng được một hệ sinh thái công nghiệp-năng lượng đồng bộ, trở thành doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế đất nước, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an sinh xã hội và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Hành trình 65 năm cũng là quá trình tích lũy, bồi đắp những giá trị văn hóa đặc trưng của người dầu khí Việt Nam: khát vọng, trí tuệ, chuyên nghiệp, nghĩa tình; cùng bản lĩnh, kỷ luật, tinh thần vượt khó và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt Năng lượng quốc gia-Khát vọng toàn cầu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Những giá trị ấy đã trở thành nguồn sức mạnh nội sinh, giúp PETROVIETNAM vượt qua nhiều giai đoạn thử thách, tiếp tục đổi mới và phát triển.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, với vị thế Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PETROVIETNAM định hướng phát triển trên ba trụ cột: Năng lượng-Công nghiệp-Dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao, tiếp tục phát huy thế mạnh trong các lĩnh vực cốt lõi, đồng thời mở rộng không gian phát triển thông qua các lĩnh vực công nghiệp chế biến sâu, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao và các trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái.

PETROVIETNAM xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng tầm quản trị và mở rộng hợp tác quốc tế là những động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới (Fortune Global 500).

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam Lê Ngọc Sơn phát biểu chào mừng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Diễn văn chào mừng của Chủ tịch Hội đồng Thành viên PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn nêu rõ, nhìn lại 65 năm, có thể nói về những mỏ dầu, đường ống, nhà máy, những công trình, cột mốc giữa biển khơi nhưng với những người đã sống, làm việc và trưởng thành từ ngành Dầu khí, điều đáng nhớ nhất vẫn là con người.

Đó là những người đã tin rằng người Việt Nam có thể tự tìm ra dầu khí, tự làm chủ công nghệ và làm giàu cho Tổ quốc bằng chính trí tuệ và sức lao động của mình.

Những ngày đầu, họ lên đường tìm dầu giữa bom đạn và thiếu thốn. Các thế hệ kế tiếp đã đi từ đất liền ra biển, từ những mũi khoan đầu tiên đến một ngành công nghiệp hoàn chỉnh, và hôm nay đang mang dịch vụ kỹ thuật của người dầu khí Việt Nam ra thế giới.

Ông Lê Ngọc Sơn khẳng định, chặng đường ấy không phải của riêng một tổ chức hay một thế hệ nào. Đó là thành quả chung của các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, nhà trường, doanh nghiệp, đối tác trong nước và quốc tế; trên hết là của biết bao cán bộ, kỹ sư, người lao động đã dành tuổi trẻ, trí tuệ và cả sự hy sinh cho sự nghiệp dầu khí.

Trưởng thành cùng ngành Dầu khí Việt Nam, PETROVIETNAM đã đi từ thăm dò, khai thác đến từng bước mở rộng theo chuỗi giá trị và hệ sinh thái công nghiệp-năng lượng, cả trong và ngoài ngành dầu khí. Trên chặng đường đó, người dầu khí luôn gắn nhiệm vụ kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp năng lượng gắn với chuyển dịch năng lượng xanh

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đây là dịp để nhìn lại chặng đường 65 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của ngành dầu khí Việt Nam; tri ân các thế hệ đã cống hiến cho sự nghiệp dầu khí; tự hào về những thành tựu đã đạt được và xác định trách nhiệm tiếp nối truyền thống trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961-27/11/2026). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Điểm lại những dấu ấn quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của ngành dầu khí Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ trong những năm đầu Đổi mới, nguồn thu từ dầu khí đã góp phần quan trọng giúp đất nước vượt qua khó khăn, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Đến nay, sản lượng khai thác dầu thô trong nước đạt 458,5 triệu tấn, đóng góp ngân sách nhà nước toàn hệ thống đạt khoảng 3,1 triệu tỷ đồng. Những thành tựu đó thể hiện đóng góp to lớn của toàn ngành cho sự phát triển nhanh, bền vững của nền kinh tế quốc gia.

“Hoạt động dầu khí trên biển còn mang ý nghĩa hết sức đặc biệt, vừa góp phần phát triển kinh tế biển, vừa gắn với bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các quyền, lợi ích hợp pháp của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trên hành trình phát triển ấy, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, xây dựng các chuỗi giá trị dầu khí, phát triển đội ngũ nhân lực và năng lực công nghiệp của đất nước. Bước vào giai đoạn phát triển mới, tập đoàn đứng trước trọng trách, yêu cầu cao hơn trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển công nghiệp và quá trình chuyển dịch năng lượng xanh”, Thủ tướng phát biểu.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương những thành tựu đóng góp của ngành dầu khí Việt Nam và PETROVIETNAM trong 65 năm qua; trân trọng tri ân các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp dầu khí; đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương, nhân dân cả nước; trân trọng cảm ơn các chuyên gia, đối tác, bạn bè quốc tế đã hỗ trợ, đồng hành cùng ngành dầu khí và tập đoàn trong suốt quá trình phát triển.

Chỉ rõ đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển và quyết tâm thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045, Thủ tướng cho rằng năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân; ngành Dầu khí và PETROVIETNAM có trách nhiệm đóng góp xứng đáng vào nhiệm vụ này.

Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế, thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh, cạnh tranh về công nghệ ngày càng quyết liệt, yêu cầu giảm phát thải ngày càng cao, chúng ta cần đồng thời khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có và chuẩn bị năng lực cho tương lai.

Thăm dò, khai thác dầu khí vẫn là lĩnh vực cốt lõi, đồng thời chuyển dịch sang phát triển công nghiệp năng lượng mới dựa trên lợi thế, năng lực công nghệ và hiệu quả đầu tư dài hạn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt Năng lượng quốc gia-Khát vọng toàn cầu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cho biết Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước và các Kết luận số 18-KL/TW, Kết luận số 106-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương đã đặt ra yêu cầu, định hướng toàn diện đối với ngành và Tập đoàn trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị cần cụ thể hóa các định hướng đó thành chương trình hành động, tập trung vào phát triển ngành dầu khí hiện đại, đồng bộ, nâng cao năng lực tự chủ, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia trong mọi tình huống; đẩy mạnh điều tra cơ bản, tìm kiếm, thăm dò, gia tăng trữ lượng và khai thác hiệu quả tài nguyên dầu khí; chú trọng những khu vực còn nhiều thách thức về địa chất và công nghệ; đẩy mạnh hợp tác đầu tư tìm kiếm, khai thác, dự trữ dầu khí với các đối tác quốc tế; vận hành an toàn, ổn định các công trình dầu khí; chủ động tạo dư nguồn cung năng lượng ổn định, đa dạng và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong dài hạn.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh đầu tư, phát triển ngành công nghiệp năng lượng gắn với chuyển dịch năng lượng xanh; tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm và hạ tầng năng lượng, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ; phát huy vai trò trong nghiên cứu, đầu tư phát triển điện gió ngoài khơi, sản xuất hydro, amoniac xanh, ứng dụng công nghệ thu giữ, lưu trữ và sử dụng carbon.

Mỗi dự án, công trình phải được chuẩn bị kỹ lưỡng về thị trường, công nghệ, nguồn vốn và hiệu quả tổng thể; tổ chức thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, kiểm soát chặt chẽ chi phí để không chỉ tạo ra sản phẩm và hiệu quả đầu tư mà còn góp phần hình thành năng lực công nghiệp, phát triển doanh nghiệp và nâng cao giá trị gia tăng, nâng tầm vai trò của ngành dầu khí trong phát triển nền công nghiệp quốc gia.

Cùng với đó là tạo bước chuyển căn bản về khoa học, công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực; lấy năng suất, giá trị gia tăng và năng lực tự chủ công nghệ làm thước đo phát triển, góp phần nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của ngành dầu khí Việt Nam trên thị trường quốc tế; chuyển mạnh từ tiếp nhận, ứng dụng sang nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ công nghệ quan trọng.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong quản trị, vận hành mỏ, nhà máy lọc hóa dầu và tối ưu hóa chuỗi giá trị; xây dựng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư trình độ quốc tế và phát triển các thế hệ nhân tài mới; chủ động hội nhập, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào những khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi năng lượng toàn cầu; nâng cao sức mạnh nội sinh và từng bước xây dựng thương hiệu, uy tín, năng lực cạnh tranh theo chuẩn mực quốc tế và khẳng định vị thế công nghiệp năng lượng Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh, PETROVIETNAM với vai trò là lực lượng nòng cốt, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của ngành dầu khí, cần phải xác định tầm nhìn chiến lược dài hạn, khát vọng vươn tầm toàn cầu trên cơ sở năng lực đảm nhận những nhiệm vụ chiến lược ngày càng lớn của đất nước, với sức cạnh tranh bền vững, năng lực công nghệ cao để đóng góp ngày càng hiệu quả cho phát triển kinh tế đất nước, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghiệp năng lượng toàn cầu.

Khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để ngành dầu khí và PETROVIETNAM thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, trước hết là Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, khẩn trương chủ động rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, chiến lược và quy hoạch; chuẩn bị đầy đủ điều kiện để Luật Dầu khí năm 2026 được triển khai đồng bộ khi có hiệu lực từ ngày 01/03/2027; bảo đảm xử lý triệt để những vướng mắc về chiến lược, quy hoạch, đầu tư, phát triển hạ tầng và thị trường năng lượng; không để chồng chéo trong phối hợp và thực thi làm ảnh hưởng đến cơ hội đầu tư, an ninh năng lượng và sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng tin tưởng với truyền thống 65 năm, với trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, ngành dầu khí và PETROVIETNAM sẽ tiếp tục thực hiện tốt định hướng "Tiên phong-Vượt trội-Bền vững-Toàn cầu" mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành cho tập đoàn, tạo dựng những thành quả mới và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, PETROVIETNAM tổ chức triển lãm số với chủ đề “Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu”.

Thông qua các không gian trải nghiệm ứng dụng công nghệ trình chiếu và tương tác hiện đại, triển lãm tái hiện hành trình 65 năm của ngành Dầu khí Việt Nam từ những dấu mốc lịch sử, những câu chuyện về con người đến những thành tựu khoa học công nghệ, các công trình tiêu biểu và hệ sinh thái công nghiệp-năng lượng của PETROVIETNAM.