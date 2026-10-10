Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phát huy vai trò thanh niên trong vun đắp quan hệ Việt Nam - Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia, sáng 10-10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Phó Thủ tướng Hun Many, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, cùng đại diện một số thanh niên ưu tú của Hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng Hun Many, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ láng giềng Việt Nam - Campuchia; khẳng định các thế hệ thanh niên hai nước luôn là lực lượng quan trọng góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và sự gắn bó giữa hai dân tộc.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia do Phó Thủ tướng Hun Many làm Chủ tịch trong việc tập hợp đông đảo thanh niên trên cả nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Chính phủ Việt Nam sẽ luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hai nước tăng cường hợp tác, học tập và cống hiến, cùng tham gia kiến tạo phát triển đất nước - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng đồng thời ghi nhận sự hợp tác chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác, giao lưu thanh niên và ký kết các thỏa thuận hợp tác. Những hoạt động này góp phần mở rộng cơ hội hợp tác giữa các tổ chức thanh niên hai nước, phục vụ sự phát triển của thế hệ trẻ và đóng góp vào sự phát triển chung của Việt Nam, Campuchia.

Nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong quan hệ song phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn thanh niên hai nước tiếp tục phát huy trách nhiệm, không chỉ làm cầu nối hữu nghị mà còn góp phần định hình nhận thức xã hội, củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước. Thanh niên cần trở thành những hạt nhân lan tỏa các giá trị của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội Campuchia.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên hai nước tăng cường hợp tác, học tập, cống hiến, cùng tham gia kiến tạo và phát triển đất nước, nhất là trong bối cảnh Việt Nam và Campuchia đang đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng Hun Many, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia khẳng định lực lượng thanh niên Campuchia sẽ tiếp tục nỗ lực cùng tuổi trẻ Việt Nam đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Về phần mình, Phó Thủ tướng Hun Many bày tỏ vinh dự dẫn đầu đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia đến chào Thủ tướng Lê Minh Hưng; nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Campuchia - Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hun Many khẳng định thanh niên hai nước giữ vai trò then chốt trong việc kế thừa, gìn giữ và phát huy tình đoàn kết giữa hai dân tộc. Lực lượng thanh niên Campuchia sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp với tuổi trẻ Việt Nam, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia phát triển ngày càng sâu sắc, bền vững và lâu dài.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phó Thủ tướng Hun Many, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia cùng các đại biểu tại buổi tiếp - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng Hun Many cho biết sẽ chỉ đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia phối hợp với các tổ chức thanh niên Việt Nam xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967-2027).

Đồng thời, hai bên sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rõ lịch sử quan hệ truyền thống Việt Nam - Campuchia, từ đó tiếp nối những thành quả đã đạt được và cùng gánh vác trách nhiệm gìn giữ, phát huy mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước trong tương lai.