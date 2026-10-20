Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phải tạo được sự cân bằng giữa lợi ích quốc gia, quyền lợi của người dân và thu hút đầu tư phát triển điện lực

Chiều 20/10, sau phiên họp toàn thể tại Hội trường, Quốc hội thảo luận tại Tổ về các dự án luật, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Phiên thảo luận tại Tổ 3 (gồm Đoàn ĐBQH Hải Phòng, Hà Tĩnh, Lạng Sơn) chiều 20/10.

Bảo đảm đủ điện cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Phát biểu tại phiên thảo luận Tổ 3 (gồm Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Lạng Sơn), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng (Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng) cho biết, thời gian qua, nhiều luật quan trọng như Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu đã và đang được sửa đổi, bổ sung, trong đó có nhiều quy định liên quan trực tiếp đến lĩnh vực điện lực. Vì vậy, mặc dù Luật Điện lực mới được sửa đổi, việc tiếp tục hoàn thiện Luật là cần thiết nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Đề cập những yêu cầu đặt ra đối với ngành điện, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Việt Nam đã xác lập mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số dựa trên những động lực mới, đặc biệt là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để thực hiện mục tiêu này, nhu cầu sử dụng điện của nền kinh tế sẽ tăng rất lớn, nhất là khi Việt Nam đẩy mạnh phát triển công nghệ cao, thu hút đầu tư nước ngoài và xây dựng các trung tâm dữ liệu.

Theo Thủ tướng, ngoài Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Việt Nam còn cần phát triển các trung tâm dữ liệu dự phòng và hệ thống dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương. Đây đều là những hạ tầng đòi hỏi nguồn điện lớn, ổn định và liên tục. "Để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số đã có nhu cầu điện rất lớn. Cùng với việc chúng ta phát triển khoa học, công nghệ, xây dựng các trung tâm dữ liệu và thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ cao, thì tất cả những việc đó chúng ta phải bảo đảm đủ điện", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, đây cũng là yêu cầu quan trọng đặt ra tại Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, trong đó trước hết phải đáp ứng nhu cầu năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phục vụ phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Do đó, việc sửa đổi Luật Điện lực phải tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực đầu tư, phát triển đồng bộ các nguồn điện và hệ thống truyền tải, đáp ứng yêu cầu phát triển trong dài hạn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên thảo luận Tổ 3, chiều 20/10. (Ảnh: Tiến Tuấn)

Cần tìm được điểm cân bằng giữa lợi ích quốc gia, lợi ích của Nhân dân và nhà đầu tư

Trong phát biểu, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, có khả năng dự báo, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên.

Theo Thủ tướng, các dự án điện lực thường có quy mô vốn rất lớn, thời gian đầu tư và thu hồi vốn kéo dài. Nhà đầu tư phải huy động nguồn lực từ nhiều nguồn, trong đó có các ngân hàng và tổ chức tài chính quốc tế, nên đặc biệt quan tâm đến tính ổn định của chính sách và khả năng kiểm soát rủi ro.

Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư phải đi đôi với bảo đảm lợi ích quốc gia, quyền lợi của người dân và khả năng tiếp cận điện với mức giá hợp lý. "Chúng ta phải tìm được điểm cân bằng giữa lợi ích của các nhà đầu tư với lợi ích của Nhà nước, lợi ích của nhân dân. Nếu các điều kiện đầu tư không đủ hấp dẫn, rủi ro quá lớn thì chúng ta không thể huy động được nguồn vốn rất lớn từ khu vực tư nhân và các nhà đầu tư nước ngoài để phát triển ngành điện. Ngược lại, nếu cơ chế ưu đãi quá lớn, làm tăng giá điện và chi phí sản xuất, kinh doanh thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và sức cạnh tranh của nền kinh tế”, Thủ tướng phân tích.

Đề cập đến cơ cấu nguồn điện, Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh dư địa phát triển thủy điện không còn nhiều, việc phát triển các nguồn điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch phải tính đến cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam cần tập trung phát triển điện khí trong nước, điện khí LNG nhập khẩu, điện gió, điện mặt trời và các nguồn năng lượng mới.

Tuy nhiên, cơ cấu các nguồn điện phải được tính toán hợp lý, bởi mỗi loại hình có chi phí đầu tư, giá thành sản xuất và đặc điểm vận hành khác nhau. Đối với điện khí LNG, Thủ tướng lưu ý chi phí phát điện có thể cao, nếu phát triển với tỷ trọng không phù hợp sẽ tạo áp lực lên giá điện. Vì vậy, chính sách phát triển nguồn điện phải được xem xét tổng thể, bảo đảm an ninh năng lượng, hiệu quả kinh tế và kiểm soát chi phí đầu vào của nền kinh tế.

Đề cập những điểm nghẽn trong phát triển điện lực, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chuẩn bị và triển khai dự án.

Theo Thủ tướng, qua làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài, có ý kiến phản ánh việc thực hiện thủ tục đối với một dự án điện gió ngoài khơi có thể kéo dài tới 10 năm. Nếu cải cách thủ tục hành chính, thời gian này có thể rút ngắn xuống còn khoảng 5 năm. Do đó Thủ tướng cho rằng việc sửa đổi Luật Điện lực cần được thực hiện đồng bộ với các luật có liên quan, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, giảm thời gian và chi phí thực hiện dự án, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước.

Về tiến độ triển khai Quy hoạch điện VIII, khi nhiều dự án nguồn điện và lưới điện còn chậm, ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu điện trong thời gian tới, Thủ tướng cho rằng, nếu không có giải pháp cấp bách, cả về hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện, sẽ rất khó bảo đảm đủ điện cho nhu cầu phát triển đất nước.

Nêu vấn đề có những dự án đã được đưa vào quy hoạch nhưng địa phương chưa lựa chọn được nhà đầu tư, chưa hoàn tất các thủ tục và thỏa thuận cần thiết để triển khai, Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật lại, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo hướng các dự án được bổ sung bảo đảm tính khả thi, phù hợp với khả năng huy động nguồn lực và yêu cầu tiến độ.

Thủ tướng cũng lưu ý, phát triển nguồn điện phải đồng bộ với đầu tư lưới điện truyền tải, bởi nếu nguồn điện được xây dựng nhưng không có hệ thống truyền tải tương ứng thì không thể giải tỏa công suất. Đặc biệt, đối với các khu kinh tế lớn, trung tâm công nghiệp và khu vực có nhu cầu sử dụng điện cao, cần tính toán đầu tư đồng bộ cả nguồn điện và lưới điện, bảo đảm cung cấp điện ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng cho rằng việc sửa đổi Luật Điện lực cần được thực hiện đồng bộ với các luật có liên quan, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, giảm thời gian và chi phí thực hiện dự án, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước.

Liên quan đến các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, Thủ tướng cho rằng, những dự án điện lực có quy mô vốn lớn, thời gian thu hồi vốn dài cần có cơ chế chia sẻ rủi ro hợp lý. Đối với các dự án điện khí LNG, cơ chế sản lượng điện hợp đồng tối thiểu hiện nay chưa giải quyết đầy đủ những quan ngại của nhà đầu tư về khả năng thu hồi vốn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nước ngoài còn phải đối mặt với rủi ro về tỷ giá, khả năng cân đối ngoại tệ và các điều kiện tài chính trong suốt vòng đời dự án.

Theo Thủ tướng, đây là những vấn đề cần được nghiên cứu, xem xét thận trọng trong quá trình sửa đổi Luật, bảo đảm chính sách đủ sức hấp dẫn để huy động các nhà đầu tư lớn, nhưng không làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia và người sử dụng điện. "Quan trọng nhất là chúng ta vừa bảo đảm được lợi ích quốc gia, vừa huy động được các nhà đầu tư", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng cho rằng, việc hoàn thiện pháp luật phải gắn với xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, rõ ràng và có tính dự báo, để nhà đầu tư yên tâm bỏ vốn thực hiện các dự án dài hạn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Công Thương tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu Quốc hội và cơ quan thẩm tra để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật. Đồng thời, rà soát, cập nhật các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và khả thi, để các quy định mới có thể được triển khai thuận lợi ngay sau khi Luật có hiệu lực.

“Việc sửa đổi Luật Điện lực lần này không chỉ nhằm tháo gỡ những khó khăn trước mắt mà còn phải tạo nền tảng pháp lý lâu dài để phát triển ngành điện, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Chúng ta phải bảo đảm đủ điện cho nền kinh tế, đồng thời giữ được sự cân bằng giữa lợi ích quốc gia, quyền lợi của người dân và yêu cầu thu hút đầu tư phát triển điện lực”, Thủ tướng nhấn mạnh.