Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phải kiểm soát giá đối với nhà ở xã hội, phân khúc nhà ở cao cấp thì theo nhu cầu

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) có một số vấn đề còn ý kiến khác nhau. Thứ nhất, về phạm vi áp dụng và lựa chọn tổ chức đấu giá. Thứ hai, về tham dự, trả giá và tiền đặt trước. Thứ ba, về đấu giá trực tuyến và bước giá. Thứ tư, về hủy kết quả và bảo vệ người mua ngay tình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: TRỌNG HẢI

Theo Thủ tướng, Luật Đấu giá tài sản có mối liên hệ, liên quan trực tiếp đến các luật, ví dụ như Luật Đất đai, vì vậy, cần rà soát kỹ lưỡng. Luật Đất đai quy định Nhà nước phải tăng cường công tác quản lý giá đất. “Quan trọng nhất, mục đích cuối cùng là chúng ta quản lý, điều tiết được giá đất và thị trường bất động sản. Mục tiêu xuyên suốt trong quản lý đối với thị trường bất động sản và giá đất là giá nhà, nhất là nhà cho những đối tượng chính sách, người thu nhập thấp, loại hình nhà ở như chúng ta vẫn gọi là nhà ở xã hội, nhà cho thuê. Chúng ta phải quản lý giá rất chặt chẽ để không tăng giá đột biến với phân khúc nhà ở cho đối tượng chính sách và người thu nhập thấp, để các đối tượng này có thể tiếp cận được nhà ở thông qua việc mua nhà ở xã hội hoặc là thuê dài hạn nhà cho thuê”, Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng cho biết, việc tiến hành đấu giá, giao đất cho nhà đầu tư với các thủ tục, cơ chế chính sách đi kèm theo quy định của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản phải đặt trong chuỗi quy định pháp luật gắn kết chặt chẽ với nhau. Mục đích cuối cùng là phải điều tiết và kiểm soát được giá đối với phân khúc nhà ở xã hội và nhà cho thuê. Khi đó, người thu nhập thấp, người lao động bình thường mới có khả năng tiếp cận được nhà ở và quản lý được, điều tiết được việc không để tăng giá một cách bất hợp lý đối với phân khúc nhà ở mà Nhà nước cần phải quản lý. Còn với phân khúc nhà ở cao cấp dành cho những người có điều kiện kinh tế thì tùy theo yêu cầu và nhu cầu.

Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ. Ảnh: TRỌNG HẢI

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ mong muốn các đại biểu Quốc hội nghiên cứu, đóng góp thêm để hoàn thiện dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), bảo đảm gắn kết chặt chẽ với Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đấu thầu và các quy định của pháp luật liên quan. Quy định của Luật Đất đai có những vấn đề phải đấu giá, đấu thầu, thì thực hiện trình tự, thủ tục theo Luật Đấu giá tài sản và Luật Đấu thầu, cho nên quy định của pháp luật phải khớp với nhau. Đối với các địa phương, nếu luật và các văn bản hướng dẫn không đầy đủ, không chi tiết, không rõ ràng, cụ thể, các địa phương sẽ rất khó áp dụng. Vì vậy, Thủ tướng bày tỏ mong muốn các đại biểu Quốc hội tham gia, đóng góp để hoàn thiện dự thảo luật.