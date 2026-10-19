Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phải kiểm soát được giá nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, sáng 19/10, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Dự thảo Luật đưa ra nhiều quy định cải cách quan trọng nhằm hoàn thiện trình tự, thủ tục đấu giá, tăng cường tính công khai, minh bạch, thiết lập các cơ chế, chế tài đủ sức răn đe để ngăn chặn triệt để tình trạng "cò mồi", trả giá cao rồi "bỏ cọc" gây lũng đoạn thị trường.

Tiếp đó, các đại biểu thảo luận tại Tổ về nội dung này.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Tổ 3 sáng 19/10. Ảnh: Văn Duẩn.

Tại phiên thảo luận Tổ 3 (gồm các Đoàn TP Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Tĩnh) về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao đổi, làm rõ những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Thủ tướng mong các đại biểu tham gia đóng góp thêm, nhất là bốn vấn đề còn có ý kiến khác nhau: Phạm vi áp dụng và lựa chọn tổ chức đấu giá; tham dự, trả giá và tiền đặt trước; đấu giá trực tuyến và bước giá; hủy kết quả và bảo vệ người mua ngay tình.

Theo Thủ tướng, Luật Đấu giá tài sản liên quan trực tiếp đến nhiều luật khác, ví dụ như Luật Đất đai. Tài sản hiện nay là quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục đấu giá phải gắn bó chặt chẽ với nội dung quản lý tài sản theo pháp luật chuyên ngành. Do đó, phải rà soát rất kỹ các dự án luật này.

Lấy ví dụ về đất đai, người đứng đầu Chính phủ cho biết trong Luật Đất đai, Nhà nước phải tăng cường công tác quản lý giá đất. Vậy khi tiến hành đấu giá theo trình tự thủ tục và quyết định giá đất theo quy định của Luật Đất đai tới đây là UBND và HĐND cấp tỉnh sẽ quyết định theo khung giá đất và hệ số. Sau này, các cơ quan chuyên môn sẽ ban hành quy định chi tiết.

Nhưng quan trọng nhất, theo Thủ tướng, mục đích cuối cùng là quản lý, điều tiết được giá đất và thị trường bất động sản. Nhất là mục tiêu xuyên suốt trong quản lý thị trường bất động sản là giá nhà phải phù hợp nhất là với những đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp.

Đối với nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, Thủ tướng yêu cầu phải quản lý giá rất chặt chẽ. Không thể để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, mà phải quản lý, điều tiết được phân khúc nhà ở cho đối tượng chính sách và người thu nhập thấp.

Vẫn theo Thủ tướng, khi tiến hành đấu giá giao đất cho nhà đầu tư với các thủ tục và cơ chế chính sách đi kèm với Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, gắn kết rất chặt chẽ trong một chuỗi quy định pháp luật.

"Đối với phân khúc bất động sản cao cấp, dành cho những người có điều kiện kinh tế, việc phát triển có thể căn cứ vào yêu cầu và nhu cầu của thị trường. Mục đích cuối cùng là phải điều tiết và kiểm soát được giá đối với phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Khi đó, những người thu nhập thấp và người lao động bình thường mới có khả năng tiếp cận được nhà ở", Thủ tướng nêu quan điểm.