Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phải hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30-6-2027

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp. Ảnh: Đoàn Bắc

Chiều 28-9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57 Trung ương) chủ trì phiên họp chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III năm 2026.

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ trụ sở Chính phủ kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo, viện nghiên cứu, trường đại học, tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng thương mại; các chuyên gia, nhà khoa học.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu thành phố Hà Nội: Ảnh: Quang Thái

Tham dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo những đơn vị liên quan của thành phố.

Đẩy mạnh khoa học, công nghệ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Theo báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW và Quyết định số 88/QĐ-BCĐCP, toàn hệ thống hiện đang theo dõi 2.011 nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 57-NQ/TW. Trong đó, đã hoàn thành 1.326 nhiệm vụ; 482 nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên; 176 nhiệm vụ đang triển khai và 27 nhiệm vụ thực hiện quá hạn.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ chiều 28-9. Ảnh: Đoàn Bắc

Cùng với đó, công tác xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, chuyên ngành tiếp tục được đẩy mạnh, tạo nền tảng cắt giảm thành phần hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. Đến nay, đã hoàn thành đồng bộ 8/12 CSDL trọng yếu về Trung tâm Dữ liệu quốc gia; trong đó, CSDL quốc gia về tài chính đáp ứng đầy đủ tiêu chí về chất lượng và được cập nhật theo thời gian thực; đã kết nối, đồng bộ 69/104 CSDL chuyên ngành.

Khối Đảng đang quản lý hơn 5,3 triệu hồ sơ đảng viên, tỷ lệ làm sạch Phiếu đảng viên đạt 99,83%. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi 901.886 bản ghi đoàn viên để đối soát với Bộ Công an, trong đó 819.085 bản ghi đã được đối soát, làm sạch. Quốc hội đang hệ thống hóa, làm sạch dữ liệu lập pháp, giám sát để chuẩn bị vận hành Q-Data giai đoạn 1.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ chiều 28-9. Ảnh: Đoàn Bắc

Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thực sự trở thành trung tâm của hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Cả nước hiện có khoảng 962 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 33 doanh nghiệp công nghệ cao, 13 tổ chức ứng dụng công nghệ cao và hơn 4.000 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, còn khá mỏng so với hơn 735.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Năng lực R&D, hấp thụ và làm chủ công nghệ của phần lớn doanh nghiệp còn hạn chế.

Liên kết Nhà nước - viện, trường - doanh nghiệp chưa sâu; chỉ khoảng 10.296 doanh nghiệp, tương đương 1,4% tổng số doanh nghiệp, có hợp tác với cơ sở giáo dục đại học. Nhiều nhiệm vụ khoa học, công nghệ chưa xuất phát đầy đủ từ bài toán sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, khiến việc hình thành chuỗi liên kết từ nghiên cứu đến sản xuất, thị trường còn khó khăn.

Thời gian tới, việc tổ chức nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ lấy dư địa tăng trưởng và bài toán phát triển làm điểm xuất phát; xác định rõ điểm nghẽn, công nghệ cần ứng dụng, sản phẩm đầu ra, doanh nghiệp dẫn dắt, địa bàn thử nghiệm, thị trường và chỉ tiêu đánh giá tác động. Đồng thời, phát triển theo hai hướng: Nâng cấp nền tảng công nghệ trên diện rộng và tập trung nguồn lực cho một số công nghệ chiến lược.

Trong đó, doanh nghiệp được xác định là trung tâm, tham gia từ khâu xác định bài toán, lựa chọn công nghệ, R&D, thử nghiệm đến tiếp nhận kết quả, sản xuất và phát triển thị trường. Nhà nước tập trung kiến tạo thể chế, đầu tư nghiên cứu nền tảng, hạ tầng dùng chung, đặt hàng và chia sẻ rủi ro ở những khâu thị trường chưa thể tự giải quyết.

Cùng với đó, chuyển từ tổ chức nhiệm vụ theo địa giới hành chính sang theo chuỗi giá trị, vùng và liên vùng; chuyển từ quản lý đầu vào sang quản trị theo sản phẩm, kết quả và tác động. Mỗi nhiệm vụ lớn phải xác định rõ sản phẩm, đơn vị sử dụng, mức độ nội địa hóa, doanh thu hoặc chi phí tiết kiệm, năng suất tăng thêm, khả năng thương mại hóa và tác động tới tăng trưởng.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ chiều 28-9. Ảnh: Đoàn Bắc

Các bộ, cơ quan, địa phương sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề, rà soát dư địa tăng trưởng, xác định điểm nghẽn và danh mục bài toán khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Kết quả gửi Bộ Công an - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trước 15-11-2026 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong tháng 10-2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức 3 hội nghị vùng; hội nghị chuyên đề về du lịch, kinh tế biển hoàn thành trong tháng 11-2026; Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị chuyên đề gắn với mục tiêu tăng trưởng khu vực xây dựng bình quân khoảng 14,5%/năm giai đoạn 2026-2030.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là tháo gỡ điểm nghẽn tài chính, gắn giao vốn với sản phẩm, tiến độ, khả năng giải ngân và đầu ra cụ thể; hoàn thiện cơ chế định giá, chuyển giao, góp vốn và sử dụng tài sản trí tuệ làm tài sản bảo đảm. Bộ Tài chính phấn đấu hoàn thành trong quý I-2027 việc hướng dẫn quy trình, thủ tục cung cấp, quản lý, vận hành nền tảng số, phần mềm kế toán cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu thành phố Hà Nội: Ảnh: Quang Thái

Tại hội nghị, các đơn vị tập trung trao đổi về phát triển công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ; hoàn thiện cơ chế thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Cùng với đó là phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực.

Một nhóm nội dung quan trọng là cơ chế tài chính, đầu tư và huy động nguồn lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nghiên cứu phương pháp lượng hóa mức độ đóng góp của các lĩnh vực này đối với tăng trưởng, qua đó góp phần đánh giá hiệu quả đầu tư và hoàn thiện chính sách.

Khoa học, công nghệ phải tạo ra tăng trưởng cụ thể

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa Nghị quyết số 19-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong đó tập trung làm rõ đóng góp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào đổi mới mô hình tăng trưởng, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Đoàn Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18%; để hoàn thành mục tiêu cả năm, 6 tháng cuối năm cần phấn đấu tăng trưởng xấp xỉ 12%. Trong bối cảnh đó, các động lực truyền thống như đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu vẫn quan trọng, song tăng trưởng cao, liên tục và bền vững phải dựa vào tăng năng suất, với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt.

“Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là động lực bổ trợ mà phải trở thành động lực chủ yếu, trực tiếp và có thể đo đếm bằng kết quả tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Vì thế, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu chuyển mạnh từ đo lường đầu vào sang đo lường đầu ra; không lấy số văn bản, đề tài hay nền tảng làm thước đo chủ yếu, mà phải lấy năng suất lao động, doanh thu công nghệ số, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GDP, GRDP làm căn cứ đánh giá. Đồng thời, cần đẩy mạnh số hóa các ngành sản xuất chủ lực, phát triển kinh tế dữ liệu, doanh nghiệp công nghệ số, chuyển trọng tâm từ chính phủ số sang kinh tế số và xã hội số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng lưu ý còn nhiều nhiệm vụ quá hạn kéo dài chưa được xử lý triệt để. Các bộ, ngành, địa phương phải xây dựng kế hoạch, trực tiếp chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ, nhất là các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Đoàn Bắc

Về dữ liệu, Thủ tướng chỉ rõ đây vẫn là một trong những điểm nghẽn lớn. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu chưa đồng bộ, dẫn đến người dân, doanh nghiệp vẫn phải cung cấp lại nhiều giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu. Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh hoàn thiện, kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, bảo đảm liên thông, phục vụ hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu khẩn trương hoàn thành 27 nhiệm vụ quá hạn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải chuyển mạnh từ đo lường đầu vào sang đo lường kết quả, sản phẩm và hiệu quả thực tế.

Khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đề xuất cụ thể phương án xử lý những vướng mắc, điểm nghẽn, rào cản đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-10-2026.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Đoàn Bắc

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an khẩn trương tháo gỡ khó khăn về mức thu, sử dụng phí, lệ phí trong quá trình triển khai thí điểm tư pháp điện tử cho công dân Việt Nam ở nước ngoài, hoàn thành trong tháng 10-2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai chính sách hỗ trợ người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an ninh mạng theo quy định của Chính phủ, hoàn thành trong tháng 10-2026. Thủ tướng yêu cầu làm rõ vướng mắc nằm ở kinh phí hay cơ chế, chính sách để kịp thời xử lý.

Về phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, trong đó có Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Tòa án nhân dân tối cao, tập trung nguồn lực, khẩn trương khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế, bảo đảm hoàn thành các cơ sở dữ liệu được giao.

Thủ tướng yêu cầu ưu tiên tạo chuyển biến rõ nét đối với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo; cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội; cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. Các nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 30-11-2026.

Đối với cơ sở dữ liệu đất đai, yêu cầu hoàn thành trước ngày 30-6-2027; trong năm 2027 cơ bản hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thiện khung quản trị dữ liệu, xác định rõ cơ quan chủ quản và trách nhiệm cập nhật; thực hiện đối soát định kỳ giữa các cơ sở dữ liệu, xử lý dứt điểm tình trạng dữ liệu không thống nhất.

Các đại biểu tham dự trực tuyến tại các điểm cầu. Ảnh: Quang Thái

Về cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và Đề án 06, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khắc phục các vấn đề về an ninh mạng, triển khai đồng bộ học bạ, văn bằng, chứng chỉ để tích hợp trên hệ thống, hoàn thành trước ngày 30-10-2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục làm sạch và gắn số định danh cho 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ, hoàn thành trước ngày 30-10-2026.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an đẩy nhanh đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương kết nối với hệ thống định danh điện tử để người dân được hưởng chính sách giảm phí, lệ phí theo Nghị quyết của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 30-10-2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thành thẩm định hệ thống cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng và tổ chức triển khai chữ ký số miễn phí trên VNeID, hoàn thành trước ngày 15-10-2026.

Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp với Bộ Công an rà soát, đẩy mạnh đồng bộ dữ liệu định danh địa điểm phục vụ quản lý, hoàn thành trước ngày 31-10-2026.

Bộ Công an bảo đảm Cổng Dịch vụ công quốc gia mới và hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính vận hành ổn định, an toàn; nâng cao hiệu năng, xử lý dứt điểm các lỗi kỹ thuật; hoàn thành tích hợp 82 thủ tục hành chính thiết yếu trước ngày 31-10-2026.

Các bộ, ngành, địa phương rà soát thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 66.7; cấu hình 82 dịch vụ công thiết yếu trong Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn và hoàn thành trong tháng 12-2026.

Về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ, cơ quan tiếp tục đề xuất, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo quy định, bảo đảm mỗi nhiệm vụ phải tạo ra giá trị, sản phẩm cụ thể và đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Bộ Khoa học và Công nghệ định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện trước ngày 30 hằng tháng. Đối với 14 nhiệm vụ đã được phê duyệt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phải trực tiếp chỉ đạo khẩn trương tuyển chọn tổ chức chủ trì để triển khai. Đối với 8 nhiệm vụ đã được thẩm định đủ điều kiện còn lại, các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thành phê duyệt trước ngày 15-10-2026.

Thủ tướng nhấn mạnh không nhất thiết phải có quá nhiều sản phẩm công nghệ, nhưng từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương và doanh nghiệp phải xác định được những sản phẩm cụ thể, gắn trực tiếp với nhu cầu phát triển. Các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp công nghệ cao cần tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt chuyển đổi số, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.