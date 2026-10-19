Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phải điều tiết được giá nhà ở xã hội, nhà cho thuê

Sáng 19/10, thảo luận tại Tổ 3 về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, đề nghị các đại biểu tiếp tục góp ý, nhất là đối với những nội dung còn có ý kiến khác nhau, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và bảo đảm tính khả thi của Luật.

Theo Thủ tướng, bốn nhóm vấn đề cần được nghiên cứu kỹ gồm phạm vi áp dụng và lựa chọn tổ chức đấu giá; việc tham gia đấu giá, trả giá và tiền đặt trước; đấu giá trực tuyến và bước giá; hủy kết quả đấu giá và bảo vệ quyền lợi người mua ngay tình. Những nội dung này có liên quan chặt chẽ đến nhiều luật chuyên ngành, do đó cần được rà soát tổng thể, tránh mâu thuẫn và chồng chéo.

Quản lý chặt giá nhà ở xã hội và nhà cho thuê

Đề cập việc đấu giá quyền sử dụng đất, Thủ tướng cho rằng trình tự, thủ tục đấu giá phải gắn với quy định về quản lý đất đai, cơ chế xác định và quyết định giá đất, cũng như trách nhiệm của chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên thảo luận Tổ.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng không chỉ là hoàn thiện thủ tục đấu giá mà còn phải giúp Nhà nước quản lý, điều tiết được giá đất và thị trường bất động sản. Trong đó, giá nhà ở xã hội và nhà cho thuê cần được kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, bất hợp lý, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nhà ở của người thu nhập thấp và người lao động.

Theo Thủ tướng, việc tạo điều kiện để các đối tượng này mua nhà ở xã hội hoặc thuê nhà dài hạn là yêu cầu quan trọng trong quản lý thị trường bất động sản. Trong khi phân khúc bất động sản cao cấp có thể phát triển theo nhu cầu thị trường, các phân khúc phục vụ đối tượng chính sách, người thu nhập thấp cần có cơ chế quản lý, điều tiết phù hợp.

Để thực hiện mục tiêu đó, quá trình đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất cho nhà đầu tư phải được đặt trong mối liên hệ đồng bộ với Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Cơ chế, chính sách và trình tự thực hiện cần được thiết kế thống nhất, bảo đảm hoạt động đấu giá không tách rời mục tiêu quản lý thị trường bất động sản.

Rà soát đồng bộ, bảo đảm khả thi khi triển khai

Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, pháp luật đất đai quy định những trường hợp phải đấu giá và những trường hợp phải đấu thầu. Vì vậy, các quy định liên quan trong Luật Đấu giá tài sản và pháp luật về đấu thầu cần được đối chiếu kỹ, bảo đảm rõ ràng về phạm vi, trình tự và thủ tục thực hiện.

Quá trình hoàn thiện dự thảo cũng cần tính đến thực tiễn tại địa phương. Nếu quy định trong Luật và văn bản hướng dẫn thiếu chi tiết, không rõ ràng, các cơ quan thực thi sẽ gặp khó khăn khi áp dụng, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước.

Về triển khai Luật, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành chuẩn bị văn bản quy định chi tiết, bảo đảm những nội dung được quy định có hiệu lực sớm có thể thực hiện đồng thời khi Luật có hiệu lực.

Chính phủ đồng thời yêu cầu rà soát, tích hợp các nội dung hướng dẫn vào những văn bản quy định chi tiết, nhất là nghị định, nhằm hạn chế tình trạng ban hành quá nhiều văn bản. Công tác tập huấn, hướng dẫn cho các bộ, ngành và địa phương cũng cần được chuẩn bị chủ động để bảo đảm thực hiện thống nhất.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục đóng góp ý kiến, hoàn thiện dự thảo Luật theo hướng đồng bộ với hệ thống pháp luật liên quan, quy định rõ ràng, khả thi, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, vừa tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện.