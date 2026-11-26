Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Chương trình kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi hoa chúc mừng.

Cùng dự chương trình có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Doãn Anh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các đối tác trong nước và quốc tế.

Với chủ đề "65 năm PETROVIETNAM: Năng lượng quốc gia – Khát vọng toàn cầu", sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với PETROVIETNAM và các thế hệ người lao động dầu khí; là dịp nhìn lại chặng đường 65 năm xây dựng, trưởng thành và cống hiến cho đất nước, tri ân những thế hệ đã đặt nền móng, xây dựng và phát triển ngành; đồng thời khẳng định quyết tâm, trách nhiệm và khát vọng của PETROVIETNAM trong giai đoạn phát triển mới.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, ngày 26/11/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, PETROVIETNAM tổ chức triển lãm số với chủ đề "Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu".

Chủ tịch Hội đồng Thành viên PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn phát biểu tại chương trình - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Chủ tịch Hội đồng Thành viên PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn, trưởng thành cùng ngành Dầu khí Việt Nam, Petrovietnam đã đi từ thăm dò, khai thác đến từng bước mở rộng theo chuỗi giá trị và hệ sinh thái công nghiệp – năng lượng, cả trong và ngoài ngành dầu khí. Trên chặng đường đó, người dầu khí luôn gắn nhiệm vụ kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước, với tinh thần: Di sản mình được kế thừa là của cả một ngành, của nhiều thế hệ và của đất nước.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; với nền tảng được vun đắp bằng trí tuệ, tâm huyết và sự cống hiến của nhiều thế hệ, PETROVIETNAM quyết tâm tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, bản lĩnh tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, chuyển hóa niềm tự hào về truyền thống 65 năm thành những hành động cụ thể, những công trình mới, những thành tựu mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, đây là dịp để nhìn lại chặng đường 65 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của ngành Dầu khí Việt Nam; tri ân các thế hệ đã cống hiến cho sự nghiệp dầu khí; tự hào về những thành tựu đã đạt được và xác định trách nhiệm tiếp nối truyền thống trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Điểm lại những dấu mốc lịch sử trong 65 năm qua, Thủ tướng nhắc lại, ngày 27/11/1961, Đoàn Thăm dò dầu lửa 36 được thành lập, mở đầu hành trình xây dựng ngành Dầu khí Việt Nam, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược và mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một nền công nghiệp dầu khí vững mạnh, làm chủ nguồn tài nguyên dầu khí của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại chương trình - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Từ những khảo sát địa chất ban đầu đến dòng khí công nghiệp tại Tiền Hải, dòng dầu thương mại từ mỏ Bạch Hổ năm 1986, ngành Dầu khí đã từng bước phát triển với các công trình lớn ngoài khơi, hệ thống vận chuyển khí, lọc hóa dầu, các tổ hợp khí – điện – đạm hiện đại. Mỗi công trình là công sức, trí tuệ và sự bền bỉ của nhiều thế hệ người lao động, là quá trình học hỏi, sáng tạo, trưởng thành và từng bước làm chủ những công nghệ phức tạp.

Trong những năm đầu Đổi mới, nguồn thu từ dầu khí đã góp phần quan trọng giúp đất nước vượt qua khó khăn, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đến nay, sản lượng khai thác dầu thô trong nước đạt 458,5 triệu tấn; nộp ngân sách nhà nước toàn hệ thống đạt khoảng 3,1 triệu tỷ đồng. Những thành tựu đó thể hiện đóng góp to lớn của toàn ngành cho sự phát triển nhanh, bền vững của nền kinh tế quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh, hoạt động dầu khí trên biển còn mang ý nghĩa hết sức đặc biệt, vừa góp phần phát triển kinh tế biển, vừa gắn với bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các quyền, lợi ích hợp pháp của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trên hành trình phát triển ấy, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, xây dựng các chuỗi giá trị dầu khí, phát triển đội ngũ nhân lực và năng lực công nghiệp của đất nước. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Tập đoàn đứng trước trọng trách, yêu cầu cao hơn trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển công nghiệp và quá trình chuyển dịch năng lượng xanh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt biểu dương những thành tựu đóng góp của ngành Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam trong 65 năm qua - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt biểu dương những thành tựu đóng góp của ngành Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam trong 65 năm qua; trân trọng tri ân các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp dầu khí; đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương, nhân dân cả nước; trân trọng cảm ơn các chuyên gia, đối tác, bạn bè quốc tế đã hỗ trợ, đồng hành cùng ngành dầu khí và tập đoàn trong suốt quá trình phát triển.

"Điều đáng quý được bồi đắp qua 65 năm là bản lĩnh dám mở đường, tinh thần sáng tạo, đột phá, tự lực, tự cường, đoàn kết, kỷ luật. Những giá trị ấy cần tiếp tục được trao truyền, trở thành động lực để thế hệ hôm nay đảm nhận những sứ mệnh to lớn hơn", người đứng đầu Chính phủ phát biểu.

Thủ tướng nêu rõ, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển và quyết tâm thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045. Năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Ngành Dầu khí và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam có trách nhiệm đóng góp xứng đáng vào nhiệm vụ này.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh, cạnh tranh về công nghệ ngày càng quyết liệt, yêu cầu giảm phát thải ngày càng cao, chúng ta cần đồng thời khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có và chuẩn bị năng lực cho tương lai. Thăm dò, khai thác dầu khí vẫn là lĩnh vực cốt lõi, đồng thời chuyển dịch sang phát triển công nghiệp năng lượng mới dựa trên lợi thế, năng lực công nghệ và hiệu quả đầu tư dài hạn.

Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước và các Kết luận số 18, Kết luận số 106 của Ban Chấp hành Trung ương đã đặt ra yêu cầu, định hướng toàn diện đối với ngành và tập đoàn trong thời gian tới.

Các đại biểu dự chương trình kỷ niệm - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị cụ thể hóa các định hướng đó thành chương trình hành động và tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, phát triển ngành Dầu khí hiện đại, đồng bộ, nâng cao năng lực tự chủ, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia trong mọi tình huống. Đẩy mạnh điều tra cơ bản, tìm kiếm, thăm dò, gia tăng trữ lượng và khai thác hiệu quả tài nguyên dầu khí; chú trọng những khu vực còn nhiều thách thức về địa chất và công nghệ. Đẩy mạnh hợp tác đầu tư tìm kiếm, khai thác, dự trữ dầu khí với các đối tác quốc tế. Vận hành an toàn, ổn định các công trình dầu khí; chủ động tạo dựng nguồn cung năng lượng ổn định, đa dạng và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong dài hạn. Mọi hoạt động phải đặt an toàn con người, công trình và môi trường lên hàng đầu.

Thứ hai, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh đầu tư, phát triển ngành công nghiệp năng lượng gắn với chuyển dịch năng lượng xanh. Tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm và hạ tầng năng lượng, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ. Phát huy vai trò trong nghiên cứu, đầu tư phát triển điện gió ngoài khơi, sản xuất hydro, amoniac xanh, ứng dụng công nghệ thu giữ, lưu trữ và sử dụng carbon.

Mỗi dự án, công trình phải được chuẩn bị kỹ lưỡng về thị trường, công nghệ, nguồn vốn và hiệu quả tổng thể. Tổ chức thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, kiểm soát chặt chẽ chi phí để không chỉ tạo ra sản phẩm và hiệu quả đầu tư mà còn góp phần hình thành năng lực công nghiệp, phát triển doanh nghiệp và nâng cao giá trị gia tăng, nâng tầm vai trò của ngành dầu khí trong phát triển nền công nghiệp quốc gia.

Thứ ba, tạo bước chuyển căn bản về khoa học, công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực; lấy năng suất, giá trị gia tăng và năng lực tự chủ công nghệ làm thước đo phát triển, góp phần nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của ngành Dầu khí Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động "Năng lượng quốc gia – Khát vọng toàn cầu" - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chuyển mạnh từ tiếp nhận, ứng dụng sang nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ công nghệ quan trọng. Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong quản trị, vận hành mỏ, nhà máy lọc hóa dầu và tối ưu hóa chuỗi giá trị. Xây dựng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư trình độ quốc tế và phát triển các thế hệ nhân tài mới.

Chủ động hội nhập, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào những khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi năng lượng toàn cầu. Nâng cao sức mạnh nội sinh và từng bước xây dựng thương hiệu, uy tín, năng lực cạnh tranh theo chuẩn mực quốc tế và khẳng định vị thế công nghiệp năng lượng Việt Nam trên trường quốc tế.

Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam với vai trò là lực lượng nòng cốt, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của ngành dầu khí, cần phải xác định tầm nhìn chiến lược dài hạn, khát vọng vươn tầm toàn cầu trên cơ sở năng lực đảm nhận những nhiệm vụ chiến lược ngày càng lớn của đất nước, với sức cạnh tranh bền vững, năng lực công nghệ cao để đóng góp ngày càng hiệu quả cho phát triển kinh tế đất nước, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghiệp năng lượng toàn cầu.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để ngành dầu khí và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, trước hết là Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, khẩn trương chủ động rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, chiến lược và quy hoạch; chuẩn bị đầy đủ điều kiện để Luật Dầu khí năm 2026 được triển khai đồng bộ khi có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, bảo đảm xử lý triệt để những vướng mắc về chiến lược, quy hoạch, đầu tư, phát triển hạ tầng và thị trường năng lượng; không để chồng chéo trong phối hợp và thực thi làm ảnh hưởng đến cơ hội đầu tư, an ninh năng lượng và sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng đánh giá chủ đề của chương trình kỷ niệm: "Năng lượng quốc gia – Khát vọng toàn cầu" gửi gắm một trách nhiệm lớn. Năng lượng quốc gia là bảo đảm nền tảng cho sự phát triển năng lực tự chủ của đất nước. Khát vọng toàn cầu là quyết tâm đưa năng lực công nghiệp, công nghệ, trí tuệ và thương hiệu Việt Nam vươn ra thế giới.

Thủ tướng tin tưởng rằng với truyền thống 65 năm, với trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, ngành Dầu khí và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện tốt định hướng "Tiên phong – Vượt trội – Bền vững – Toàn cầu" mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành cho tập đoàn, tạo dựng những thành quả mới và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.