Lãnh đạo PETROVIETNAM chào đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến dự chương trình

Chung vui cùng người lao động ngành Dầu khí và PETROVIETNAM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Chương trình kỷ niệm còn có sự tham dự của đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; đồng chí Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an.

Cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các đối tác trong nước và quốc tế.

Về phía PETROVIETNAM, có sự tham dự của đồng chí Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; cùng các đồng chí trong HĐTV, Ban Tổng Giám đốc; các đồng chí lãnh đạo tổ chức chính trị - đoàn thể; và các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, người lao động ngành Dầu khí Việt Nam qua các thời kỳ.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Công Thương, nguyên Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM tham dự Chương trình

Với chủ đề “65 năm PETROVIETNAM: Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu”, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với PETROVIETNAM và các thế hệ người lao động dầu khí; là dịp nhìn lại chặng đường 65 năm xây dựng, trưởng thành và cống hiến cho đất nước, tri ân những thế hệ đã đặt nền móng, xây dựng và phát triển ngành; đồng thời khẳng định quyết tâm, trách nhiệm và khát vọng của PETROVIETNAM trong giai đoạn phát triển mới.

Nhìn lại chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn khẳng định, giá trị đáng nhớ nhất của ngành không chỉ là những mỏ dầu, đường ống, nhà máy hay công trình giữa biển khơi, mà chính là con người - những thế hệ đã dành tuổi trẻ, trí tuệ và tâm huyết cho sự nghiệp dầu khí.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu tại triển lãm số “Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu” của PETROVIETNAM

Từ những ngày đầu tìm dầu trong điều kiện bom đạn, thiếu thốn, đến hành trình vươn ra biển lớn, làm chủ công nghệ và đưa dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam ra thế giới, các thế hệ người lao động đã tạo nên nền tảng phát triển của PETROVIETNAM. Đây là thành quả chung của các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, nhà trường, doanh nghiệp, đối tác trong nước và quốc tế, cùng hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, người lao động.

Chủ tịch HĐTV Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh, trưởng thành cùng ngành Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn đã phát triển từ thăm dò, khai thác đến mở rộng chuỗi giá trị và hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng trong và ngoài ngành. Trên hành trình đó, PETROVIETNAM luôn gắn nhiệm vụ kinh tế với quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đồng thời ý thức sâu sắc rằng di sản được kế thừa là thành quả của nhiều thế hệ, của cả ngành và đất nước.

Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn: Giá trị đáng nhớ nhất của ngành không chỉ là những mỏ dầu, đường ống, nhà máy hay công trình giữa biển khơi, mà chính là con người - những thế hệ đã dành tuổi trẻ, trí tuệ và tâm huyết cho sự nghiệp dầu khí.

Từ di sản được kế thừa, Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM khẳng định, sự tri ân có ý nghĩa nhất là làm tốt phần việc của thế hệ mình: giữ vững nền tảng dầu khí, làm chủ thêm công nghệ, chăm lo tốt hơn cho người lao động và trao lại cho mai sau một ngành Dầu khí vững hơn, một PETROVIETNAM mạnh hơn. PETROVIETNAM sẵn sàng đảm nhận, thực hiện đến cùng các nhiệm vụ mà ngành và đất nước giao phó.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, người lao động ngành Dầu khí Việt Nam trong 65 năm qua.

Trên hành trình ấy, Thủ tướng đánh giá Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam) đã phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, xây dựng các chuỗi giá trị dầu khí, phát triển đội ngũ nhân lực và năng lực công nghiệp của đất nước. Đặc biệt là bản lĩnh dám mở đường, tinh thần sáng tạo, đột phá, tự lực, tự cường, đoàn kết, kỷ luật. Những giá trị ấy cần tiếp tục được trao truyền, trở thành động lực để thế hệ hôm nay đảm nhận những sứ mệnh to lớn hơn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, người lao động ngành Dầu khí Việt Nam trong 65 năm qua.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Ngành Dầu khí và PETROVIETNAM có trách nhiệm đóng góp xứng đáng vào nhiệm vụ này. Tập đoàn đứng trước trách nhiệm lớn hơn trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển công nghiệp và tham gia chuyển dịch năng lượng xanh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi các đồng chí nguyên lãnh đạo PETROVIETNAM qua các thời kỳ

Với tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu PETROVIETNAM, với vai trò lực lượng nòng cốt thực hiện hóa các mục tiêu chiến lược của ngành Dầu khí, cần xác định tầm nhìn chiến lược dài hạn, nuôi dưỡng khát vọng vươn tầm toàn cầu trên cơ sở năng lực đảm nhận những nhiệm vụ chiến lược ngày càng lớn của đất nước, sức cạnh tranh bền vững, năng lực công nghệ và giá trị thực chất đóng góp cho nền kinh tế; qua đó góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghiệp - năng lượng toàn cầu.

Đồng thời, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống 65 năm, trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết, ngành Dầu khí và PETROVIETNAM sẽ tiếp tục thực hiện tốt định hướng “Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu” mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành cho Tập đoàn; tạo dựng những thành quả mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường: Trong chặng đường tiếp theo, PETROVIETNAM sẽ đoàn kết một lòng, làm đến cùng và thực hiện bằng được các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao phó.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường khẳng định 65 năm qua là sự dấn thân quên mình và không ít mất mát của biết bao nhiêu người làm Dầu khí, đã tạo ra nền tảng vững chắc, để PETROVIETNAM - thế hệ người Dầu khí hiện tại được kế thừa và tiếp tục phát huy, tạo ra những giá trị mới cho đất nước và vươn tới khát vọng toàn cầu. Trong chặng đường tiếp theo, PETROVIETNAM sẽ đoàn kết một lòng, làm đến cùng và thực hiện bằng được các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao phó.

Nhân dịp này, Ban Lãnh đạo PETROVIETNAM đã dành những tình cảm tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo Tập đoàn - những người đã tâm huyết, cống hiến, đặt nền móng và dẫn dắt PETROVIETNAM qua các giai đoạn phát triển, góp phần vun đắp truyền thống và bản sắc văn hóa của ngành Dầu khí Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và Lãnh đạo PETROVIETNAM thực hiện Nghi thức kích hoạt "Năng lượng Quốc gia - Khát vọng toàn cầu"

Tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và lãnh đạo Tập đoàn, cùng 65 đại biểu đại diện cho các thế hệ người lao động PETROVIETNAM đã thực hiện nghi thức kích hoạt “Năng lượng Quốc gia – Khát vọng toàn cầu”, đánh dấu dấu mốc 65 năm xây dựng và phát triển, mở ra chặng đường mới với khát vọng vươn tầm quốc tế.

Chương trình kỷ niệm có các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, kết hợp âm nhạc, hình ảnh và các loại hình biểu diễn tái hiện hành trình 65 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam. Đây là lời tri ân các thế hệ người lao động dầu khí, đồng thời lan tỏa niềm tự hào truyền thống, khát vọng cống hiến và tinh thần tiên phong của PETROVIETNAM trên hành trình phát triển mới.

Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn tri ân các thế hệ lãnh đạo PETROVIETNAM qua các thời kỳ

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, ngày 26/11/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, PETROVIETNAM tổ chức Triển lãm số với chủ đề “Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu”.

Thông qua các không gian trải nghiệm ứng dụng công nghệ trình chiếu và tương tác hiện đại, triển lãm tái hiện hành trình 65 năm của ngành Dầu khí Việt Nam từ những dấu mốc lịch sử, những câu chuyện về con người đến những thành tựu khoa học công nghệ, các công trình tiêu biểu và hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng của PETROVIETNAM. Triển lãm đồng thời mở ra những hình dung về tương lai của PETROVIETNAM trên hành trình chuyển dịch năng lượng, làm chủ công nghệ, phát triển các lĩnh vực sản xuất mới và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.