Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nhiều thanh niên tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp vào các sản phẩm công nghệ chiến lược, lưỡng dụng

Thanh niên đạt nhiều thành tích ấn tượng trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng cùng đồng chí Phó thủ tướng, các đồng chí Bộ trưởng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương có mặt tại diễn đàn quan trọng này để trao đổi, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đề xuất của thanh niên Việt Nam.

“Nhiều vấn đề mới được các bạn thanh niên trao đổi, đề xuất tại hội nghị cũng là những trăn trở của Đảng, Chính phủ, Quốc hội - những vấn đề mà chúng ta đang đau đáu để có những giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả nhất cho đất nước. Một nửa thành viên Chính phủ có mặt tại đây cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới. Chúng tôi đồng hành cùng các bạn thanh niên giải quyết những vấn đề đặt ra", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi đối thoại với thanh niên năm 2026.

Thay mặt lãnh đạo các cơ quan, Thủ tướng chúc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, làm tốt vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam để cùng quyết tâm phấn đấu, nỗ lực đóng góp mạnh mẽ hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm sâu sắc và tình cảm đặc biệt đối với thanh niên; đã có nhiều chủ trương, chính sách và được thể chế hóa, cụ thể hóa để triển khai thực hiện. Với sự quan tâm của Đảng, cả hệ thống chính trị, thời gian qua, tuổi trẻ Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, rất quan trọng và toàn diện.

Trong đó, nổi bật là, thanh niên đạt nhiều thành tích ấn tượng trong học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thông qua các phong trào thi đua, khởi nghiệp. Nhiều tổ công nghệ số cộng đồng của thanh niên đã đồng hành cùng người dân trong xây dựng, vận hành Chính phủ số, xã hội số, đặc biệt là góp phần vào thành công của cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy.

Các kỹ sư, nhà khoa học, doanh nghiệp trẻ đã có nhiều đóng góp tiên phong vào các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, Fintech, blockchain... Đặc biệt, các startup công nghệ do thanh niên làm chủ đã triển khai thành công nhiều dự án công nghệ số với quy mô đầu tư lên tới hàng chục triệu USD. Nhiều tấm gương thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình, quê hương và đất nước. Qua đó, đóng góp về chất cho tăng trưởng cao và bền vững, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ cho sản xuất, đời sống, tăng cường năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ, ngành đối thoại với thanh niên.

Bên cạnh đó, thanh niên tích cực giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Điểm sáng nổi bật là các "concert quốc gia" và sự bùng nổ của các tác phẩm kết hợp giữa âm nhạc dân gian với đương đại do các nghệ sĩ trẻ thực hiện, thu hút hàng triệu lượt xem và giành nhiều giải thưởng quốc tế; qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Sẵn sàng xung kích bảo vệ Tổ quốc

Thủ tướng nhấn mạnh, thanh niên sẵn sàng xung kích bảo vệ Tổ quốc, tiên phong trong công tác tình nguyện, thực hiện an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Rất nhiều thanh niên gia nhập lực lượng vũ trang và triển khai hiệu quả các phong trào "Tuổi trẻ bảo vệ biên giới, biển, đảo quê hương", góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và giữ gìn an ninh trật tự.

Nhiều thanh niên cũng tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp vào các sản phẩm công nghệ chiến lược, góp phần hiện đại hóa lực lượng Quân đội, Công an, phát triển công nghệ lưỡng dụng; chủ động, tích cực tham gia xây dựng các trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới, khắc phục hậu quả thiên tai.

Các sáng kiến sử dụng năng lượng tái tạo, mô hình kinh tế tuần hoàn do thanh niên khởi xướng dần được nhân rộng, góp phần xây dựng môi trường sống bền vững.

Theo Thủ tướng, thanh niên chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia và đóng góp tích cực vào nhiều diễn đàn, hội nghị quốc tế quan trọng. Thanh niên đã tham gia các chương trình giao lưu, hợp tác học thuật và trao đổi văn hóa toàn cầu hằng năm, qua đó xây dựng tình hữu nghị bền vững với bạn bè các nước. Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam tiếp tục tỏa sáng thông qua những thành tích xuất sắc tại các kỳ thi Olympic, cuộc thi đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, các sân chơi nghệ thuật và giải đấu thể thao quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh, những dấu ấn trên đã khẳng định vai trò tiên phong, xung kích, nòng cốt của thanh niên trong xã hội, cũng là minh chứng cho sức sáng tạo, nhiệt huyết và tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích rất đáng tự hào mà thanh niên Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp đặc biệt quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Các đại biểu dự chương trình đối thoại.

Bố trí cán bộ trẻ đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng

Thủ tướng nhấn mạnh, thế hệ trẻ Việt Nam cần nắm bắt xu thế phát triển, bám sát tình hình, nhận diện được những vấn đề đặt ra đối với mình để có sự chuẩn bị tốt nhất; xác định rõ vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình, tiên phong trong đổi mới tư duy, tăng cường trau dồi tri thức và rèn luyện bản lĩnh để chủ động ứng phó tình hình, bứt phá; tiếp tục là lực lượng xung kích hàng đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá cao chủ đề của chương trình đối thoại, song Thủ tướng lưu ý thêm, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là tăng trưởng mà phải là tăng trưởng cao và bền vững, tạo việc làm trong những lĩnh vực mới, tăng cường tri thức cho các bạn trẻ để tham gia thị trường lao động đang chuyển dịch rất mạnh mẽ.

Thủ tướng cho rằng, thanh niên cần tham gia vào việc xử lý những bài toán lớn của đất nước trong các lĩnh vực cụ thể, như tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi năng lượng xanh trong lĩnh vực công thương, tăng năng suất, hiệu quả, phòng ngừa sâu bệnh, tăng giá trị xuất khẩu trong nông nghiệp, phát triển vaccine trong lĩnh vực y tế…

Thủ tướng đánh giá, những câu hỏi và ý kiến mà thanh niên gửi tới chương trình thể hiện tầm tư duy và khát vọng cống hiến lớn của tuổi trẻ Việt Nam. "Tất cả các công việc đều phải xác định rõ mục tiêu, kết quả đầu ra, nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện, ai làm, ai phối hợp, cuối cùng kết quả là gì và khi nào có, kết quả đó đóng góp cho đất nước cụ thể được lượng hóa như thế nào. Các bạn thanh niên cũng phải như vậy, phải trả lời được câu hỏi: Những sản phẩm của mình đóng góp vào quá trình phát triển của đất nước như thế nào", Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan tiếp tục cụ thể hóa trong các chương trình hành động để triển khai thực hiện những mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo lồng ghép các chỉ tiêu về phát triển thanh niên khi xây dựng, thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ chỉ đạo nghiên cứu chính sách mạnh mẽ hơn trong việc bố trí cán bộ trẻ có năng lực đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng, phù hợp trong hệ thống chính trị, từng bước nâng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ ở tất cả các ngành, các cấp.

Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành trong việc giải quyết việc làm và phát triển năng lực nghề nghiệp cho thanh niên, phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong các lĩnh vực mới như: Trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ, năng lượng nguyên tử... Cùng với đó là khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển năng lực tư duy, đổi mới sáng tạo, thực hành, ngoại ngữ, kỹ năng số và năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm.

Quang cảnh chương trình.

Tăng cường hướng nghiệp, phân luồng và gắn kết cơ sở giáo dục với doanh nghiệp, thị trường lao động

Với UBND các tỉnh, thành phố, Thủ tướng đề nghị xây dựng môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm. Chủ động lựa chọn các vấn đề phát triển của địa phương để đặt hàng thanh niên, trí thức trẻ, doanh nghiệp trẻ tham gia giải quyết. Tăng cường hỗ trợ thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận đào tạo nghề, việc làm, vốn, công nghệ và thị trường; nhân rộng các mô hình hiệu quả, tạo sinh kế và việc làm bền vững tại địa phương. Tạo điều kiện cho các bạn trẻ, doanh nghiệp trẻ tham gia triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thủ tướng đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò đại diện, đồng hành với thanh niên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Thủ tướng nhấn mạnh: Thanh niên là tương lai của đất nước, là những người quyết định vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cả hệ thống chính trị luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành và quan trọng nhất là đặt trọn niềm tin vào thanh niên, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hiện thực hóa những khát vọng và ước mơ của mình; mong muốn thanh niên Việt Nam không ngừng phát huy tinh thần tiên phong, dấn thân, dám nghĩ, dám làm, kế thừa truyền thống của các thế hệ đi trước, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.