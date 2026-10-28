Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu hợp tác toàn cầu tại AEF 2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại TPHCM. Ảnh: BTC.

Thúc đẩy hợp tác quốc tế

Sáng 28/10, tại TPHCM, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu (AEF) khai mạc phiên toàn thể lãnh đạo cấp cao với sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và hơn 1.500 đại biểu trong và ngoài nước.

Mở đầu bài phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi lời chào mừng các đại biểu đã đến TPHCM tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2026. Ông cũng gửi lời cảm ơn Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và các đối tác đã đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều năm, đóng góp xây dựng AEF trở thành một không gian đối thoại cởi mở, thực chất giữa Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng.

Với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới", Thủ tướng cho rằng, thông điệp này đặt ra một câu hỏi mang ý nghĩa thời đại. Trong bối cảnh toàn cầu đang chứng kiến rất nhiều biến động và thay đổi nhanh chóng, các quốc gia, nền kinh tế cần hợp tác như thế nào để không chỉ thích ứng với sự thay đổi, vượt qua thách thức mà còn cùng nhau chủ động kiến tạo những động lực phát triển mới vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Trước bối cảnh này, Thủ tướng cho rằng, nâng cao năng lực tự chủ và tăng cường hợp tác quốc tế là hai yêu cầu gắn kết chặt chẽ. Ông nhìn nhận, không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh và bền vững nếu đứng riêng lẻ. Không một thách thức toàn cầu nào có thể được giải quyết hiệu quả chỉ bằng những nỗ lực đơn phương.

“Hơn bao giờ hết, thế giới cần củng cố lòng tin, đề cao chủ nghĩa đa phương, tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của các quốc gia”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt tay các đại biểu tham dự AEF 2026. Ảnh: BTC.

Mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam

Nhìn về Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá, trong tiến trình đổi mới của đất nước, đẩy mạnh hội nhập quốc tế luôn là một chủ trương nhất quán và định hướng chiến lược ưu tiên quan trọng nhằm phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quốc gia.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm và nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Theo người đứng đầu Chính phủ, Việt Nam xác định giai đoạn 2026–2030 mang tính bản lề với quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Việt Nam đã xác lập lộ trình chiến lược đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, tăng cường năng lực, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp đến là đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống đồng thời phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế mới trên nền tảng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; cùng với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế…

Với tinh thần đó, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ việc đổi mới và hoàn thiện pháp luật, thể chế và quản trị quốc gia phù hợp với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế theo hướng kiến tạo phát triển nhằm mở ra không gian phát triển mới. Chủ trương này nhằm tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn thể chế và tạo điều kiện để các địa phương, các vùng, các cực tăng trưởng, nhất là các đô thị đặc biệt, phát huy đầy đủ tiềm năng.

Để cùng phát huy "tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới", Thủ tướng mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ "đầu tư tại Việt Nam", mà "đầu tư cùng Việt Nam"; không chỉ "sản xuất tại Việt Nam", mà còn cùng nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo những chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu.

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: BTC.

Tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, Thủ tướng đề xuất cơ chế thúc đẩy thiết lập quan hệ đối tác cùng sáng tạo giữa các tập đoàn quốc tế với các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam. Ông cũng đề nghị WEF và các đối tác đồng hành cùng Việt Nam trong các chương trình bồi dưỡng, đào tạo tài năng số và khoa học công nghệ mũi nhọn, giúp doanh nghiệp và nhân lực Việt Nam nâng cao năng lực tiếp nhận, ứng dụng và làm chủ công nghệ.

Thủ tướng mong muốn Việt Nam và các đối tác quốc tế nghiên cứu xây dựng các cơ chế thử nghiệm cho công nghệ chiến lược. Ông cho biết, Việt Nam sẵn sàng phối hợp cùng các tập đoàn công nghệ thiết lập các "cơ sở thử nghiệm có kiểm soát", tạo điều kiện đưa các công nghệ tiên phong như trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới vào ứng dụng thực tiễn một cách rộng rãi, nhanh chóng và an toàn.

Về vấn đề vốn, lãnh đạo Chính phủ cho rằng, cần đẩy mạnh hợp tác để huy động các nguồn vốn trung, dài hạn cho phát triển. Trong đó, trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng cần và sẽ trở thành nơi kết nối hiệu quả các nguồn vốn trung và dài hạn của thế giới với nhu cầu phát triển hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Những động lực tăng trưởng mới cho kinh tế thế giới

Phát biểu tại phiên khai mạc, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler bày tỏ vui mừng quay lại TPHCM tham gia AEF và gửi lời cảm ơn lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TPHCM cùng các đối tác toàn cầu đã tạo ra không gian đối thoại mở, đổi mới và phát triển bền vững.

Theo Giám đốc điều hành WEF, những thách thức kinh tế thời đại không thể được giải quyết bởi Chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng riêng lẻ mà chỉ có thể tháo gỡ thông qua đối thoại, hợp tác và cùng hành động.

Ông cho rằng, thế giới đang trải qua giai đoạn của những chuyển đổi kinh tế, sự bất định về địa chính trị, thay đổi chuỗi cung ứng, phát triển công công nghệ. Những sự thay đổi này đặt ra thách thức nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội trong việc thích ứng, xây dựng mối quan hệ đối tác, hợp tác giữa các quốc gia. Do đó, ông Stephan Mergenthaler đưa ra 3 động lực phát triển giúp chuyển đổi mô hình phát triển.

Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: BTC.

Thứ nhất là hệ thống thông minh đang tạo ra những hình thái hội tụ công nghệ mới, làm thay đổi căn bản cách doanh nghiệp sản xuất, chính phủ cung cấp dịch vụ và con người làm việc. Theo ông, thách thức là biến những năng lực ấn tượng này thành năng suất cao hơn, doanh nghiệp cạnh tranh hơn, việc làm tốt hơn và cuối cùng là đời sống người dân được cải thiện cụ thể.

Thứ hai là công nghiệp bền vững và có khả năng chống chịu. Doanh nghiệp khắp nơi đang tính toán lại cách sản xuất, đầu tư và vận hành. Ông khẳng định hiệu quả vẫn quan trọng, nhưng khả năng chống chịu, thích ứng và tính bền vững đang trở thành yếu tố cốt lõi của năng lực cạnh tranh.

Thứ ba là sự kết nối khi tăng trưởng phụ thuộc vào khả năng gắn kết ý tưởng, vốn, nhân tài và thị trường. Đây là nơi hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hình thành, doanh nghiệp và doanh nhân gặp gỡ, cơ hội toàn cầu được chuyển hóa thành hoạt động kinh tế ở địa phương.

"Ba động lực trên không vận hành riêng rẽ và những tiềm năng ấy là các nhân tố củng cố, bổ trợ lẫn nhau. Chúng ta có thể thấy rõ điều này ở TPHCM, thành phố có vị thế tốt để củng cố vai trò trung tâm tăng trưởng kết nối", ông Stephan Mergenthaler nói.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu (AEF 2026) là sự kiện quốc tế thường niên do UBND TPHCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. AEF 2026 diễn ra từ 26 - 29/10, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo, doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước thảo luận về các chủ đề chính sách, hợp tác phát triển kinh tế, đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo.