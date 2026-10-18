Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nhà nước điều tiết mạnh mẽ giá đất, chắc chắn giá đất và giá bất động sản sẽ giảm

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Tổ 3 (Ảnh: Quang Vinh)

Lạm phát tăng thì thành quả tăng trưởng bị xói mòn

Ngày 18/10, Quốc hội dành thời gian cả ngày để thảo luận tại Tổ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Sau khi lắng nghe ý kiến các đại biểu Quốc hội tại Tổ 3 (gồm các Đoàn: TP. Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Tĩnh) phát biểu trong buổi sáng, chiều 18/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã phát biểu làm rõ nhiều vấn đề được các đại biểu đang quan tâm. Thủ tướng cho rằng, năm 2026 là năm tạo nền tảng cho phát triển của cả nhiệm kỳ. Qua đánh giá 9 tháng thấy rằng tư duy, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành đã có chuyển biến rõ nét và tích cực. Để đạt được kết quả này có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Tăng trưởng không thể có được nếu không có sự vào cuộc của chính quyền địa phương.

Về hoàn thiện thể chế, theo Thủ tướng, Quốc hội đã đổi mới nhiều cách làm. Chính phủ cũng nghiêm túc, cầu thị tiếp thu lắng nghe ý kiến để hoàn thiện khối lượng và xây dựng văn bản. Nhưng quan trọng, xây dựng thể chế không phải chỉ để xử lý điểm nghẽn mà thể chế để kiến tạo phát triển. Thể chế đầy đủ, thông thoáng, minh bạch, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế mới có thể kiến tạo phát triển, huy động được các nguồn lực cho tăng trưởng, phát triển xây dựng đất nước. Trong 10 tháng, cơ bản tất cả những chủ trương định hướng lớn đã được Quốc hội và Chính phủ thể chế hóa thành văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tướng điểm lại những luật quan trọng như: Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Điện lực, Luật Dầu khí, Luật Đầu tư, Luật Ngân sách nhà nước sáp nhập với Luật Đầu tư công, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, cùng một loạt các văn bản liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ. Thủ tướng nêu rõ: “Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Chính phủ không không còn nợ đọng văn bản hướng dẫn. Do đó, không tạo nên những ách tắc mới”.

Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh điều hành kinh tế vĩ mô để tạo nền tảng vững chắc, tăng trưởng nhanh và bền vững. Nếu không điều hành nhạy bén kịp thời, chúng ta không thể giữ được lạm phát ở mức như hiện nay. Giá xăng dầu thế giới tăng cao từ 65-90%, nếu chúng ta không áp dụng ngay các biện pháp thuế, giá xăng dầu trong nước sẽ tăng 60-80%, kéo theo nhiều mặt hàng được sản xuất từ xăng dầu cũng bị tăng giá; cùng với đó giao thông, đi lại, ăn uống sẽ tăng giá. “Các nước áp lực lạm phát rất lớn và họ bắt buộc phải tăng lãi suất của ngân hàng Trung ương để kiểm soát lạm phát. Nhưng chúng ta vẫn bố trí cung ứng xăng dầu đầy đủ với mức giá so sánh với các nước trong khu vực thì Việt Nam đang ở mức thấp nhất”, Thủ tướng cho hay.

Để thúc đẩy tăng trưởng, đầu tư cho khoa học công nghệ, Thủ tướng cho biết nhu cầu về điện cũng tăng cao nhất từ trước đến nay. Có những thời điểm rất khó khăn để đảm bảo đủ cung ứng điện, nhưng trong điều hành chúng ta vẫn đảm bảo cung ứng được điện cho yêu cầu tăng trưởng lớn như vậy. “Chúng ta vẫn giữ, không tăng giá điện. Từ đó mới kiểm soát chặt chẽ các mặt giá cả, các mặt hàng khác để kiểm soát được lạm phát. Đây là một cố gắng rất lớn trong điều hành vĩ mô. Lạm phát tăng thì thành quả tăng trưởng bị xói mòn, người dân không được hưởng từ những thành quả đó. Tăng trưởng cao để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhưng phải trên một nền tảng rất ổn định. Do đó mục tiêu cho năm tới phải tiếp tục kiên định nền tảng ổn định vĩ mô, áp dụng các biện pháp đồng bộ để đảm bảo kiểm soát được lạm phát, giữ được các cân đối lớn của nền kinh tế”, Thủ tướng nêu rõ.

Giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế

Một vấn đề quan trọng được Thủ tướng đề cập là Chính phủ đang thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội để giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế. Thực hiện một số các biện pháp chính sách quyết liệt như phát triển mạnh nhà ở xã hội và nhà cho thuê, lập tức thị trường nhà, giá nhà, nhà chung cư đi xuống.

Về giá đất, tới đây Quốc hội xem xét thông qua Luật Đất đai, Nhà nước sẽ điều tiết mạnh mẽ giá đất chắc chắn giá đất và giá bất động sản sẽ giảm. Về xăng dầu tới đây sẽ sửa nghị định để cắt giảm các khâu trung gian về kinh doanh xăng dầu để đảm bảo giảm chi phí phát sinh, giá xăng dầu diễn biến theo thị trường nhưng phải theo xu hướng giảm.

Liên quan đến giá thuốc và thiết bị y tế cho người bệnh, Thủ tướng cho biết, vừa qua, thông qua việc kiên quyết đấu tranh, yêu cầu các cơ quan chức năng đấu tranh với các vi phạm tiêu cực, thấy rằng chi phí trung gian rất lớn, cuối cùng người bệnh, người dân phải trả chi phí cao cho thiết bị và thuốc chữa bệnh. Do đó, tới đây sẽ trình Quốc hội một số điều sửa đổi, bổ sung của Luật Khám chữa bệnh, Luật Dược, kiên quyết cắt bỏ khâu trung gian để người dân, người bệnh được tiếp cận với thuốc và thiết bị y tế với một chi phí hợp lý. Bên cạnh đó, tới đây phải cơ cấu lại hệ thống điện, các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện để giảm khâu trung gian.

Những biện pháp trên, theo Thủ tướng để giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế, qua đó tăng hiệu quả, năng suất và sức cạnh tranh để tăng giá trị cho nền kinh tế.

Liên quan đến các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục và an sinh xã hội, Thủ tướng cho rằng, giáo dục đã tiến hành những cải cách rất mạnh, miễn giảm học phí, tăng cường chất lượng, đầu tư thêm cho trường lớp.

Thủ tướng cũng thông tin, tới đây Chính phủ sẽ tiếp tục xem xét đầu tư nâng cấp các trường học ở các xã khó khăn ở các địa phương. Đồng thời trong năm nay sẽ bắt đầu tiến hành đầu tư các trung tâm y tế để tăng cường y tế cơ sở ở các xã biên giới và một số xã vùng khó khăn. Tăng cường khám sức khỏe định kỳ để phát hiện, chủ động phòng bệnh.