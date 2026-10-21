Thủ tướng Lê Minh Hưng: Người bệnh, các bệnh viện phải được tiếp cận thuốc, trang thiết bị y tế ở mức giá hợp lý

Thủ tướng nêu rõ, qua công tác thanh tra, kiểm tra và điều tra của các cơ quan chức năng, đã phát hiện nhiều lỗ hổng trong quy định pháp luật, các văn bản hướng dẫn cũng như quá trình tổ chức thực hiện, dẫn đến phát sinh nhiều khâu trung gian, đẩy giá thuốc và trang thiết bị y tế lên cao bất hợp lý, làm gia tăng chi phí khám, chữa bệnh, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thuốc, dịch vụ y tế của người dân. Ngân sách Nhà nước cũng bị ảnh hưởng khi bảo hiểm y tế phải thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cao quá mức.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: TRỌNG HẢI

Trước ý kiến cho rằng lĩnh vực này cần được vận hành theo cơ chế thị trường, Thủ tướng nêu rõ, thuốc và trang thiết bị y tế là để phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân, trong khi nước ta còn đang khó khăn, người bệnh rất khó khăn. Doanh nghiệp kinh doanh phải có lợi nhuận, nhưng chỉ ở mức hợp lý. Nhà nước và người bệnh phải được sử dụng trang thiết bị, thuốc ở mức giá phù hợp với khả năng chi trả.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ quyết tâm phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật, khắc phục những bất cập trong quản lý, cung ứng và mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế.

Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ. Ảnh: TRỌNG HẢI

Thủ tướng cho biết đã trao đổi với Bộ Y tế về việc nghiên cứu kinh nghiệm mua sắm, đấu thầu của các bệnh viện tư nhân. Thủ tướng đề nghị nghiên cứu cơ chế, loại nào mua sắm, đấu thầu tập trung; loại nào cho phép bệnh viện, trong một khuôn khổ nhất định, trực tiếp đàm phán, mua trang thiết bị và thuốc. Nhà nước phải quản lý chặt chẽ giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, không thể để cơ chế thị trường tự điều chỉnh trong lĩnh vực đặc thù này.

Theo Thủ tướng, Bộ Y tế, các chuyên gia hoàn toàn có thể mời các hãng, công ty sản xuất tới đàm phán: Mặt hàng đại trà thì đấu thầu, mặt hàng chuyên biệt thì đàm phán giá. Điều quan trọng là có quyết tâm chính trị cao để thực hiện.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu công tác trong ngành y tế, các bệnh viện nghiên cứu kỹ, tham gia ý kiến trực tiếp vào từng điều khoản của dự thảo luật, cùng các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn kèm theo, để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, góp phần đưa giá thuốc, trang thiết bị y tế về mức hợp lý.