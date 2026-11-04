Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ngân sách nhà nước có trách nhiệm chia sẻ với nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026. Ảnh: CP

Sáng 4/11, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 với nhiều nội dung quan trọng.

Tại phiên họp, Chính phủ tập trung thảo luận về tình hình KTXH tháng 10, 10 tháng, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 11 và 2 tháng cuối năm 2026.

Đồng thời, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật và dự thảo các nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ hai; và một số nội dung quan trọng khác.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: CP

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ và lưu ý những khó khăn, thách thức trong thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Một số bộ, cơ quan, địa phương, dự án trọng điểm có tỷ lệ giải ngân thấp; việc tháo gỡ các dự án tồn đọng, xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư tại nhiều địa phương chưa quyết liệt, chưa đạt nhiều kết quả.

Cùng với đó, cần tiếp tục có các giải pháp cụ thể để thúc đẩy xuất khẩu và giảm nhập siêu; thúc đẩy đầu tư tư nhân, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thúc đẩy khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất và phát triển các ngành kinh tế mới.

Đẩy nhanh xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, kết nối, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng tái sử dụng dữ liệu đã có; kích cầu tiêu dùng trong giai đoạn cuối năm; đẩy mạnh hơn các nhóm nhiệm vụ về y tế, văn hóa, giáo dục; xử lý các vấn đề việc làm, an sinh xã hội, đời sống người dân.

Thủ tướng yêu cầu tập trung quản lý, điều hành giá, bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của tháng 11 và 2 tháng cuối năm, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, cơ quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết; bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng và tính thống nhất, đồng bộ giữa các luật; chủ động chuẩn bị văn bản quy định chi tiết để triển khai ngay khi có hiệu lực, không để nợ đọng.

Cho ý kiến về một số nội dung cụ thể, Thủ tướng lưu ý cần tiếp tục chú ý lắng nghe, tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận, góp ý trong quá trình hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ quyết tâm, kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; tập trung củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, trước hết là kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đã đề ra, đặc biệt quan tâm và ưu tiên cao nhất cho mục tiêu kiểm soát lạm phát trong 2 tháng cuối năm.

Theo Thủ tướng, nếu tăng trưởng cao nhưng không kiểm soát được lạm phát, không giữ được ổn định giá cả thì những thành quả tăng trưởng không lan toả được tới nền kinh tế và tới người dân.

Thủ tướng yêu cầu tập trung quản lý, điều hành giá, bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát năm 2026 - Ảnh: CP

Đề cập các giải pháp về giá điện, giá xăng dầu, Thủ tướng cho biết sau rất nhiều năm, giá điện mới giảm, trên cơ sở đánh giá rất kỹ tình hình tài chính của EVN. Các biện pháp về thuế với xăng dầu triển khai ngay từ đầu năm cũng tác động rất mạnh tới thu ngân sách. "Nhưng vì mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả, ổn định kinh tế vĩ mô thì ngân sách nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ với nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp", Thủ tướng phát biểu.

Với tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung quản lý, điều hành giá, bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát năm 2026; Ban Chỉ đạo điều hành giá làm việc ngay với các địa phương có mức CPI 10 tháng cao hơn bình quân chung cả nước để có các giải pháp kiểm soát CPI trên địa bàn, nhất là các thành phố lớn.

Đồng thời, bám sát kịch bản tăng trưởng các tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra. Có giải pháp cụ thể đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, du lịch, kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại, hội chợ dịp lễ, tết cuối năm...