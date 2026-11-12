Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam

Triển khai các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Thủ tướng cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương và Quốc hội, Chính phủ đã xây dựng nhiều chương trình nhằm nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam.

Theo Thủ tướng, vấn đề đầu tiên cần tập trung giải quyết là thể chế. Khi có khuôn khổ thể chế chuẩn mực, đơn giản, minh bạch, dễ thực hiện, đồng thời cắt giảm các thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh không cần thiết, thì thời gian và chi phí tuân thủ của doanh nghiệp sẽ được giảm xuống. Qua đó, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đây là yêu cầu tiên quyết mà Chính phủ đã làm và sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Do vậy, thời gian qua, bên cạnh việc khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ cũng tập trung chỉ đạo rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

"Doanh nghiệp chỉ có thể yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong môi trường pháp lý mà các quyền và lợi ích hợp pháp được bảo đảm", Thủ tướng nêu rõ.

Về vấn đề nâng cao năng lực doanh nghiệp, Thủ tướng cho biết, như Bộ trưởng Bộ Tài chính và một số thành viên Chính phủ đã trao đổi tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội, bên cạnh việc hoàn thiện các quy định pháp luật, Nhà nước cần có đầy đủ cơ chế khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành và triển khai các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; chiến lược thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa đến năm 2030; các chương trình xúc tiến thương mại, thực thi hiệp định thương mại tự do, đồng thời khuyến khích kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng lấy ví dụ, để triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật Đầu tư, trong đó áp dụng những cơ chế khuyến khích mạnh mẽ để doanh nghiệp nước ngoài cam kết thực hiện 3 nội dung: Chuyển giao công nghệ; tăng cường sử dụng các nhà cung cấp là doanh nghiệp Việt Nam; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng của Việt Nam.

Về tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương và hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm, bên cạnh việc tiếp tục thúc đẩy đưa hàng Việt Nam ra thị trường quốc tế, cần chủ động mở rộng thị trường thông qua các hiệp định thương mại tự do song phương và theo các khối, qua đó đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam.

Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh, để doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia chuỗi cung ứng, hợp tác với doanh nghiệp FDI và đưa hàng hóa ra thị trường quốc tế, bản thân các doanh nghiệp cũng phải nỗ lực, quyết tâm nâng cao năng lực của mình, cùng với Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương triển khai các giải pháp phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Nhà nước chủ động đặt hàng công nghệ phục vụ doanh nghiệp

Đối với lĩnh vực khoa học công nghệ, Thủ tướng cho biết, Nhà nước sẽ đóng vai trò chủ động trong việc đặt hàng, phối hợp với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học để nghiên cứu, phát triển các công nghệ, sản phẩm có khả năng áp dụng tại doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, với chi phí hợp lý.

Việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm chi phí trung gian, cải thiện chất lượng sản phẩm, từ đó nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường.

Thủ tướng khẳng định, có rất nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và đây cũng là một trong những nội dung ưu tiên mà Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển doanh nghiệp.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ tiếp tục làm việc với các hiệp hội và doanh nghiệp để xây dựng những chương trình, đề án cụ thể, bảo đảm đưa chính sách vào thực tiễn và sát với yêu cầu của doanh nghiệp.