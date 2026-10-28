Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 4 định hướng hợp tác tạo động lực tăng trưởng mới

Sáng 28/10, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) chính thức khai mạc tại TP.HCM với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới", định vị "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu". Diễn đàn có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), cùng hơn 1.800 đại biểu đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ đầu tư, sản xuất tại Việt Nam mà còn cùng nghiên cứu, phát triển công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo những chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới.

Bốn định hướng hợp tác với đối tác quốc tế

Thủ tướng đề xuất bốn định hướng hợp tác cụ thể để Việt Nam và các đối tác quốc tế cùng trao đổi, triển khai.

Thứ nhất, thúc đẩy thiết lập quan hệ đối tác cùng sáng tạo giữa các tập đoàn quốc tế với địa phương và doanh nghiệp Việt Nam. Theo Thủ tướng, với lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên và nguồn nhân lực, Việt Nam không chỉ là một cứ điểm sản xuất mà cần phải trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển, đặc biệt trong những ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và vật liệu mới.

Thứ hai, WEF và các đối tác đồng hành với Việt Nam trong các chương trình bồi dưỡng, đào tạo tài năng số và nhân lực khoa học, công nghệ mũi nhọn, giúp doanh nghiệp và người lao động nâng cao năng lực tiếp nhận, ứng dụng và làm chủ công nghệ.

Quang cảnh Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại TP.HCM.

Thứ ba, nghiên cứu xây dựng cơ chế thử nghiệm đối với công nghệ chiến lược. Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các tập đoàn công nghệ thiết lập các cơ sở thử nghiệm có kiểm soát, tạo điều kiện đưa những công nghệ tiên phong như trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới vào ứng dụng thực tiễn rộng rãi, nhanh chóng và an toàn.

Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác huy động nguồn vốn trung và dài hạn cho phát triển. Trong đó, các trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng được định hướng trở thành đầu mối kết nối nguồn vốn trung, dài hạn của thế giới với nhu cầu phát triển hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, các cam kết hợp tác cần được chuyển hóa thành cơ chế thực chất, dự án khả thi và kết quả cụ thể có thể đo lường, thay vì chỉ dừng lại ở những tuyên bố.

Chính phủ Việt Nam trân trọng các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đối với những đề xuất khả thi, Chính phủ sẽ chỉ định đầu mối xử lý rõ ràng; với mỗi dự án tiềm năng, xác định lộ trình thúc đẩy cụ thể; với những vướng mắc chính đáng, làm rõ cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời.

Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cùng các đại biểu tham dự diễn đàn.

Các nội dung thảo luận tại diễn đàn, từ vai trò của siêu đô thị, công nghệ đột phá, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đến mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới và vai trò của khu vực tư nhân, cần được kết nối thành chương trình hành động thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, có sản phẩm và kết quả cụ thể.

Trong đó, Chính phủ kiến tạo thể chế và môi trường phát triển; địa phương chủ động, sáng tạo, quyết liệt tổ chức thực hiện; doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tiên phong đầu tư, đổi mới; giới khoa học cung cấp tri thức, giải pháp; các đối tác quốc tế chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác triển khai và huy động nguồn lực.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% mỗi năm

Đánh giá bối cảnh quốc tế, Thủ tướng cho rằng thế giới đang trải qua những chuyển biến sâu sắc, với cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, chiến tranh và xung đột diễn biến phức tạp, xu hướng phân mảnh kinh tế và tái cấu trúc chuỗi cung ứng ngày càng mạnh mẽ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi với ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) trước khi khai mạc diễn đàn.

Trong khi đó, sự phát triển đột phá của khoa học, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, cùng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất và mô hình phát triển toàn cầu.

Trong bối cảnh này, nâng cao năng lực tự chủ và tăng cường hợp tác quốc tế là hai yêu cầu gắn kết chặt chẽ. Thế giới cần củng cố lòng tin, đề cao chủ nghĩa đa phương, tăng cường đối thoại và thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, lợi ích chính đáng của các quốc gia.

Theo Thủ tướng, đoàn kết, hợp tác, chia sẻ trách nhiệm và hành động tập thể, cùng kết nối thị trường, nguồn lực, tri thức, công nghệ và con người sẽ tạo nền tảng cho phát triển bền vững, bao trùm và nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc, biến động.

Diễn đàn là dịp để các bên trao đổi, thúc đẩy hợp tác và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

Về tình hình trong nước, Thủ tướng cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Tăng trưởng GDP đạt 9,01%, mức cao nhất kể từ năm 2011.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 987 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước và dự kiến cả năm vượt 1.100 tỷ USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%; vốn thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng đạt hơn 120 tỷ USD, tăng 15,1%.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hướng tới năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Giai đoạn 2026-2030 được xác định mang tính bản lề, với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% mỗi năm trở lên, trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam sẽ đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, nâng cao năng lực, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời phát triển những ngành, lĩnh vực kinh tế mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Thủ tướng nhấn mạnh tăng trưởng cao phải đi đôi với năng suất cao hơn; thu hút đầu tư nước ngoài phải gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước; hội nhập sâu rộng phải song hành với tăng cường sức chống chịu và khả năng tự chủ của nền kinh tế.

Việt Nam cũng đang đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện pháp luật, thể chế và quản trị quốc gia theo hướng kiến tạo phát triển, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế; tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, mở rộng không gian phát triển và tạo điều kiện để các địa phương, vùng, cực tăng trưởng phát huy tiềm năng.

Cùng với đó là các quyết sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực; khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

"Việt Nam không chỉ mong muốn trở thành điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn và công nghệ mới mà còn hướng tới trở thành đối tác tin cậy, mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu, trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo, cùng các đối tác kiến tạo mô hình phát triển và động lực tăng trưởng mới", Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định.