Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 định hướng chiến lược với ASEAN

Thủ tướng nhấn mạnh ASEAN cần kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định thông qua tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, hợp tác quốc phòng, an ninh và pháp luật; đồng thời nâng cao năng lực phối hợp ứng phó khủng hoảng, cứu trợ thảm họa.

Định hướng thứ hai là xây dựng nền kinh tế khu vực năng động, sáng tạo và tự cường. Thủ tướng đề nghị ưu tiên triển khai Hiệp định khung Kinh tế số ASEAN (DEFA), thu hút đầu tư chất lượng cao, bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng, năng lượng và lương thực. Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào kết nối Lưới điện ASEAN và Sáng kiến Năng lượng Manila.

Định hướng thứ ba là xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết, bền vững, thông qua phát triển nhân lực chất lượng cao, kỹ năng số, bảo đảm an sinh xã hội, hợp tác y tế và thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo.

Thủ tướng đồng thời đề xuất sáng kiến phát triển kinh tế vũ trụ, tăng cường chia sẻ dữ liệu và kết nối nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp trong khu vực.