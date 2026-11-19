Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành và các thành viên thị trường.

Trong thư, Thủ tướng đánh giá ba thập niên xây dựng và trưởng thành của ngành Chứng khoán gắn liền với tiến trình đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế của đất nước.

Từ những bước đi đầu tiên nhiều khó khăn, thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng bước phát triển đồng bộ hơn về thể chế, tổ chức thị trường, hạ tầng công nghệ và sản phẩm.

Thị trường trở thành bộ phận quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia, góp phần huy động, phân bổ nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Đề cập đến dấu mốc hội nhập, Thủ tướng cho rằng việc FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp là sự ghi nhận quan trọng đối với nỗ lực cải cách bền bỉ của Việt Nam.

Đồng thời, việc nâng hạng đặt ra yêu cầu tiếp tục đáp ứng các tiêu chí, nâng cao chất lượng vận hành và củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Về định hướng thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực, nhất là nguồn vốn trung và dài hạn, trong bối cảnh đất nước hướng tới các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045.

Theo đó, ngành Chứng khoán cần tiếp tục xây dựng thị trường phát triển lành mạnh, an toàn, minh bạch, công bằng, hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng hàng hóa và cơ sở nhà đầu tư.

Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng, tăng cường năng lực quản lý, giám sát, phòng ngừa rủi ro và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, với nền tảng đã xây dựng trong ba thập niên, ngành Chứng khoán sẽ tiếp tục phát triển, đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực của nền kinh tế.

Trong thư, Thủ tướng cũng ghi nhận đóng góp của các thế hệ cán bộ ngành Chứng khoán, Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và thành viên thị trường trong suốt chặng đường vừa qua.

(Nguồn: UBCKNN).