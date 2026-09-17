Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nâng hạng chỉ là khởi điểm cho chu kỳ phát triển mới của thị trường chứng khoán

Theo tin từ TTXVN, chiều 17-9, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức FTSE Russell và đoàn đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc Điều hành FTSE Russell. Ảnh: TTXVN

Nâng hạng mở ra chu kỳ phát triển mới

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng đánh giá cao vai trò của FTSE Russell trong theo dõi, đánh giá và đồng hành với thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua, góp phần thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Theo tiêu chuẩn đánh giá của FTSE Russell, ngày 21-9 tới, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức mang trạng thái “thị trường mới nổi thứ cấp”.

Thông tin về tình hình kinh tế Việt Nam, Thủ tướng cho biết, GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18%, mức tăng cao nhất trong 15 năm qua. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Theo Thủ tướng, để hiện thực hóa mục tiêu này, nhu cầu huy động vốn cho nền kinh tế rất lớn. Vì vậy, phát triển thị trường vốn sâu rộng, hiệu quả là nhiệm vụ cấp thiết nhằm huy động thêm nguồn lực từ khu vực tư nhân trong và ngoài nước, bên cạnh vốn đầu tư công và tín dụng ngân hàng.

Thủ tướng cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã triển khai nhiều cải cách nhằm thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong đó, nhiều cải cách tập trung tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài, cải cách thị trường chứng khoán và cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, minh bạch.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng đánh giá, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam là sự ghi nhận khách quan đối với tầm nhìn, quyết tâm và nỗ lực cải cách của Việt Nam.

Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030; Chính phủ cũng thông qua Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2045. Mục tiêu là phát triển thị trường vốn theo hướng cân bằng hơn với hệ thống tín dụng, nâng cao khả năng huy động và phân bổ nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thủ tướng cho biết, đến năm 2030, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, đáp ứng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời giữ vững kỷ cương và tính minh bạch của thị trường.

Việt Nam cũng sẽ đa dạng hóa sản phẩm chứng khoán, cơ cấu lại cơ sở nhà đầu tư, phát triển nhà đầu tư tổ chức dài hạn và khuyến khích nhà đầu tư cá nhân tham gia thông qua các định chế đầu tư chuyên nghiệp.

Cùng với đó là phát triển các định chế tài chính trung gian và tổ chức cung cấp dịch vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch và thanh toán.

Công tác quản lý, giám sát thị trường sẽ tiếp tục được đổi mới theo hướng chuyển từ giám sát tuân thủ sang giám sát dựa trên rủi ro, ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, giám sát theo thời gian thực, từng bước tiệm cận các chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam xác định việc được nâng hạng chỉ là bước khởi điểm cho một chu kỳ phát triển mới, chất lượng hơn, quy mô lớn hơn và chuyên nghiệp hơn của thị trường chứng khoán.

Để duy trì mức xếp hạng, Việt Nam sẽ tiếp tục bảo đảm thông tin thông suốt, tăng cường đối thoại thường xuyên với các thành viên thị trường và FTSE Russell, qua đó kịp thời nắm bắt các tiêu chuẩn mới cũng như những điểm cần khắc phục qua các kỳ đánh giá.

Việt Nam cũng sẽ bảo đảm các cải cách được triển khai ổn định, sớm đưa vào vận hành cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) trên thị trường chứng khoán, xử lý hiệu quả các vướng mắc phát sinh từ các công ty chứng khoán và tổ chức lưu ký toàn cầu.

Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ đẩy mạnh giám sát, hỗ trợ doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán áp dụng các tiêu chuẩn phát triển bền vững (ESG), tăng cường minh bạch thông tin và áp dụng các chuẩn mực quản trị công ty theo nguyên tắc của OECD. Theo Thủ tướng, đây là xu thế tất yếu để thu hút và giữ chân dòng vốn lớn từ các quỹ đầu tư toàn cầu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng, với sự hợp tác của FTSE Russell và các đối tác toàn cầu, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, không chỉ duy trì mức xếp hạng mà còn từng bước vươn tầm khu vực.

Thủ tướng đề nghị FTSE Russell tiếp tục theo dõi, đưa ra những nhận định, đánh giá khách quan, chính xác và toàn diện về nền kinh tế, thị trường vốn Việt Nam; đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý, khuyến nghị những giải pháp thúc đẩy thị trường phát triển minh bạch, hiệu quả, tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Thủ tướng cũng đề nghị FTSE Russell tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tham gia thực chất, tích cực vào quá trình phát triển thị trường chứng khoán và thị trường tài chính, trong đó có việc vận hành, thu hút nguồn lực vào Trung tâm tài chính quốc tế.

Bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc Điều hành FTSE Russell phát biểu. Ảnh: TTXVN

FTSE Russell cam kết hỗ trợ thị trường vốn Việt Nam

Về phía FTSE Russell, bà Fiona Bassett khẳng định, tổ chức này đánh giá Việt Nam là một câu chuyện tăng trưởng đáng chú ý tại châu Á, đồng thời xem Việt Nam là đối tác lâu dài và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với Chính phủ và các thành viên thị trường.

Bà Fiona Bassett cho rằng, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam phản ánh những cam kết, nỗ lực cải cách và kết quả Việt Nam đạt được thời gian qua, cũng như niềm tin của nhà đầu tư.

Việt Nam đã trở thành một thị trường có thanh khoản tốt nhất ở trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với tyr lệ tham gia cao của nhà đầu tư nước ngoài.

Đáng chú ý, việc FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng như nâng tỷ trọng Việt Nam trong rổ chỉ số thị trường mới nổi (FTSE Emerging All Cap Index) lên gần 50% so với trước đây, từ 0,329% lên 0,49%, có thể đưa dòng vốn hàng tỷ USD vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

FTSE Russell cam kết hỗ trợ toàn diện cho thị trường vốn của Việt Nam ngày càng phát triển, phục vụ các mục tiêu chiến lược và hội nhập sâu rộng hơn vào thị trường quốc tế, thu hút luồng vốn đầu tư nước ngoài, đồng hành cùng Việt Nam trong việc thực hiện lộ trình phát triển.

Bà Fiona Bassett cho biết, việc hỗ trợ của FTSE Russell không chỉ là nâng hạng thị trường mà còn phát triển các tiêu chuẩn, cải thiện về độ sâu thị trường, tính thanh khoản và khả năng chống chịu; tăng cường niềm tin, thu hút sự tham gia của nhà đầu tư quốc tế, tăng cường nhận diện của cộng đồng quốc tế về thị trường vốn của Việt Nam.

FTSE Russell cũng sẽ hỗ trợ hiện đại hóa hạ tầng thị trường và tăng cường phát triển nhà đầu tư tổ chức; xây dựng các công cụ để quản trị rủi ro; hỗ trợ đưa ra những sản phẩm mới…