Thủ tướng Lê Minh Hưng: Lương, chế độ chính sách với cán bộ không thể cào bằng

Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng - Ảnh: CP

Mục tiêu tăng trưởng của Hải Phòng cao nhất trong các tỉnh, thành phố

Theo đó, phát biểu tại Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 222 của Bộ Chính trị nhấn mạnh, Hải Phòng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, thương mại, quốc phòng - an ninh.

Quy mô GDP của Hải Phòng chiếm gần 6% tổng quy mô kinh tế cả nước, đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố. Thành phố cũng là một trong những cực tăng trưởng được Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ đặt kỳ vọng rất cao.

Chính phủ đã đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng trong năm 2026 là 13%, cao nhất trong các tỉnh, thành phố; bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 là 13-14%.

Thủ tướng nêu rõ, để thực hiện thành công mục tiêu đề ra, Quốc hội, Chính phủ đã tập trung, nỗ lực rất lớn để thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng theo tinh thần thể chế là đột phá của đột phá, vừa tháo gỡ những điểm nghẽn pháp lý, vừa kiến tạo phát triển, tập trung huy động các nguồn lực, phát huy những động lực tăng trưởng, phát triển mới.

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: CP

Quyết liệt, sáng tạo hơn nữa để biến chủ trương, đường lối thành những việc làm cụ thể

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Thành ủy Hải Phòng cũng như các cấp ủy trực thuộc Trung ương phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, căn bản công tác quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, các chủ trương, đường lốicủa Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp có thẩm quyền.

Đáng chú ý, về công tác cán bộ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị tập trung rà soát khắc phục ngay những hạn chế, bất cập, ưu tiên tại các xã, phường, đánh giá từng địa bàn cụ thể để bố trí, đào tạo, luân chuyển cán bộ, đặc biệt chú trọng chất lượng người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở, với yêu cầu phải nắm chắc địa bàn, gần dân, xử lý nhanh công việc và thành thạo môi trường số.

Các lĩnh vực then chốt như quy hoạch, giao thông, môi trường, khoa học - công nghệ, tài chính, pháp luật, văn hóa, quản trị đô thị, giáo dục, y tế, an toàn thực phẩm phải có cán bộ đủ năng lực thực thi công vụ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng đề nghị tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên và chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ - Ảnh: CP

Cùng với đó, tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, cụ thể hóa các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ gắn với vị trí việc làm và khung năng lực; các tiêu chuẩn vị trí việc làm phải được cụ thể hóa thành năng lực, kết quả cuối cùng ở từng vị trí, nhất là khả năng đột phá, sáng tạo, đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh, việc mới, việc khó. Kết quả đánh giá phải chính xác và phản ánh đúng năng lực, chất lượng cán bộ; và phải được sử dụng trong quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ nhiệm và sàng lọc.

"Phải xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá; nếu đánh giá một cách thực chất, chính xác thì sẽ bố trí, sắp xếp cán bộ đúng, sử dụng đúng và phát huy hiệu quả. Đồng thời, kết quả của cá nhân phải gắn với kết quả của cơ quan, đơn vị; không thể có chuyện cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà công việc của cơ quan lại không đáp ứng được yêu cầu", Thủ tướng phát biểu.

Các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: CP

Đồng thời, Thủ tướng cho rằng lương, chế độ chính sách với cán bộ không thể cào bằng, kể cả phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp đặc thù cũng phải đánh giá dựa trên kết quả cuối cùng; đây là vấn đề cần lưu ý trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chế độ, chính sách.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng đề nghị tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên và chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường làm tốt công tác kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gương mẫu, liêm chính, có tinh thần phục vụ nhân dân và kịp thời thay thế cán bộ yếu kém về năng lực và tăng cường mạnh mẽ trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy tổ chức đảng.

Nâng cao chất lượng quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo và luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của Thành phố; phải chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tư duy chiến lược, có năng lực kiến tạo, tổ chức thực hiện và đi đầu, tiên phong, gương mẫu, chấp hành pháp luật, chấp hành quy định của Đảng.