Cùng đi với Thủ tướng Lê Minh Hưng có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Doãn Anh, Phó chủ tịch Quốc hội; Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Tiến Hải, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn còn có Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Trần Anh Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình; Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan. Ảnh: TTXVN

Đây là loạt hội nghị quan trọng và lớn nhất trong Năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines. Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại đã được Đại hội lần thứ XIV của Đảng đề ra cũng như các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về hội nhập quốc tế, nhất là đối ngoại đa phương và tham gia ASEAN. Đồng thời, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với ASEAN và sự ủng hộ của Việt Nam dành cho Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026.