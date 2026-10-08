Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường thăm chính thức Lào và Campuchia - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đoàn chính thức tháp tùng Thủ tướng Chính phủ trong chuyến thăm có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Campuchia; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào; đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Phạm Đức Ấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào; đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với hai nước láng giềng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào và quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" Việt Nam - Campuchia.

Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Chính phủ là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Lào và Campuchia.

Trọng tâm của chuyến thăm là thúc đẩy thực hiện những thỏa thuận, cam kết mà Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã thống nhất với Lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia thời gian qua nhằm đưa quan hệ với hai nước láng giềng ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.